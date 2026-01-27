Newsletter

27 Gennaio 2026

Brightstar Lottery sigla accordo con l’Ontario Lottery

27 Gennaio 2026

Brightstar Lottery ha annunciato oggi l’implementazione del suo strumento di automazione della forza vendita, Sales Wizard, presso l’Ontario Lottery and Gaming Corporation (OLG). La soluzione cloud-based di Brightstar si integra facilmente con il sistema centrale di OLG, fornendo ai rappresentanti di vendita dati e informazioni operative per identificare opportunità nei punti vendita e rendere ogni visita più efficace.

«Sales Wizard consente alla forza vendita di OLG di accedere a dati concreti in tempo reale, aumentando l’efficienza operativa e ottimizzando ogni visita ai punti vendita», ha dichiarato Vanessa Theoret, Senior Director Retail Sales & Account Management di OLG. «Lo strumento è altamente configurabile e può essere utilizzato in modi diversi per rispondere alle nostre esigenze di business in continua evoluzione».

Scott Gunn, Chief Operating Officer North America Lottery di Brightstar, ha aggiunto: «OLG si unisce ad altre 24 lotterie che utilizzano Sales Wizard per far crescere le vendite in maniera responsabile. Lo strumento è pensato per consentire ai rappresentanti di lavorare strategicamente con i rivenditori, fornendo dati, report e approfondimenti sui trend di vendita per ottimizzare le performance».

Sales Wizard è uno dei principali strumenti di automazione della forza vendita nel settore, disponibile anche tramite app mobili intuitive, e supporta attualmente oltre 148.000 rivenditori in tutto il mondo. Fornisce dati su vendite, scorte di biglietti istantanei, esposizione dei prodotti, attrezzature e segnaletica nei punti vendita e molto altro ancora.

Brightstar serve quasi 90 clienti tra lotterie e giocatori su sei continenti ed è il principale fornitore tecnologico per 26 delle 46 giurisdizioni statunitensi e per otto delle dieci maggiori lotterie mondiali.

