Brightstar Lottery rinnova la partnership con Lotto Saxony: siglato un nuovo contratto di sette anni

Brightstar Lottery ha annunciato che implementerà la sua tecnologia completa per il sistema centrale di vendita al dettaglio, Aurora™, insieme a software avanzati basati su cloud per Sächsische Lotto-GmbH (Lotto Saxony) nello Stato della Sassonia, Germania, tramite un contratto di sette anni. Il contratto è stato assegnato a Brightstar a seguito di una gara pubblica competitiva.

“La qualità e l’affidabilità della tecnologia di lotteria di livello mondiale di Brightstar e del suo supporto operativo, insieme alla conoscenza del team delle esigenze aziendali di Lotto Saxony, sono alcune delle ragioni per cui collaboriamo con l’azienda da 30 anni”, ha dichiarato Herr Frank Schwarz, Amministratore Delegato di Lotto Saxony. “Siamo entusiasti di aggiornare il nostro sistema centrale alla sofisticata piattaforma di Brightstar e ai numerosi vantaggi che i suoi componenti offriranno”.

“Questo nuovo contratto di sette anni segna un capitolo entusiasmante per Brightstar e Lotto Saxony, mentre lavoriamo insieme per modernizzare le soluzioni di lotteria in tutto lo stato”, ha affermato Marco Tasso, Chief Operating Officer di Brightstar per le operazioni internazionali e italiane. “Il sistema centrale ad alte prestazioni di Brightstar e i suoi dispositivi periferici consentiranno a Lotto Saxony di gestire la propria attività in modo più efficiente, con la certezza che la tecnologia è sicura, affidabile e responsabile”.

Parte integrante di OMNIA™, la soluzione omnicanale di Brightstar incentrata sul giocatore, Aurora contribuisce a promuovere l’innovazione e la redditività nel settore delle lotterie. La piattaforma fornirà applicazioni intuitive e facili da usare, strumenti e funzionalità di reportistica per gestire l’elaborazione delle transazioni, la gestione dei giochi e le operazioni di back-office di Lotto Saxony.

Lotto Saxony riceverà prodotti chiave basati su cloud di Aurora, tra cui Anywhere, per connettere in modo sicuro applicazioni esterne al sistema di vendita al dettaglio, e Performance Wizard, per fornire analisi e approfondimenti mirati.

Brightstar supporta quasi 90 clienti nel settore delle lotterie e i loro giocatori in sei continenti. È il principale fornitore di tecnologia per 26 delle 46 giurisdizioni di lotteria negli Stati Uniti e per sette delle dieci più grandi lotterie del mondo.

PressGiochi