Brightstar Lottery riconosciuta come una delle migliori aziende al mondo per l’inclusione delle persone con disabilità dal 2026 Disability Index®

Brightstar Lottery PLC (NYSE: BRSL) (“Brightstar”) ha annunciato in data odierna di essere stata riconosciuta come una delle migliori aziende al mondo per l’inclusione delle persone con disabilità in base ai risultati ottenuti nel 2026 Disability Index (“Disability:IN”), il principale standard di riferimento per l’inclusione delle persone con disabilità nelle aziende a livello globale.

“Brightstar ritiene che, per creare un luogo di lavoro in cui tutti possano crescere in modo sano, sia fondamentale promuovere una cultura basata sull’inclusione, sull’accessibilità e sull’appartenenza”, ha affermato Dorothy Costa, Senior Vice President, People & Culture di Brightstar. “Essere stati ufficialmente riconosciuti tra le migliori aziende al mondo per l’inclusione delle persone con disabilità da Disability:IN è un onore che ci rende merito per i progressi che abbiamo compiuto e, allo stesso tempo, ci sprona a continuare a lavorare sempre di più in questo senso. Siamo orgogliosi di essere una delle aziende leader in fatto di inclusione delle persone con disabilità e continueremo a impegnarci per sostenere e offrire opportunità a tutti i nostri dipendenti”.

“Il futuro delle imprese dipenderà dalla loro capacità di creare prodotti, servizi e ambienti aziendali che siano inclusivi e accessibili per una varietà di persone, tenendo conto delle diverse esigenze e aspettative”, ha dichiarato Jill Houghton, presidente e CEO di Disability:IN. “L’accessibilità è un catalizzatore per l’innovazione. Le aziende che utilizzano il Disability Index stanno adottando questa mentalità per promuovere il progresso in tutti i settori della propria attività”.

Il Disability Index, che gode della fiducia di oltre il 70% delle aziende Fortune 100 e di quasi la metà di quelle Fortune 500, offre alle imprese approfondimenti basati sui dati che le aiutano a valutare le prestazioni, identificare le opportunità e perseguire un miglioramento continuo nel tempo.

Brightstar è stata premiata per il suo impegno nella creazione di un ambiente di lavoro che promuova l’inclusione in ogni sua sfaccettatura. Questo è stato possibile grazie a iniziative come il gruppo d’impatto SuperAbilities, gestito dai dipendenti e sostenuto dalla dirigenza, all’offerta di benefit pensati per andare incontro alle esigenze delle persone con disabilità visibili e invisibili e all’adozione di procedure inclusive per la selezione del personale.

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