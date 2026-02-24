Brightstar Lottery: ricavi di 2,5 miliardi di dollari nel 2025

Brightstar Lottery PLC ha comunicato oggi i risultati finanziari relativi al quarto trimestre e all’intero anno 2025, chiusi al 31 dicembre. I vertici aziendali hanno annunciato che alle 8:00 EST

Brightstar Lottery PLC ha comunicato oggi i risultati finanziari relativi al quarto trimestre e all’intero anno 2025, chiusi al 31 dicembre. I vertici aziendali hanno annunciato che alle 8:00 EST si terrà una conference call e un webcast per presentare nel dettaglio i risultati.

“Il migliore del previsto andamento di ricavi e profitti nel quarto trimestre riflette il valore del nostro portafoglio diversificato per geografie e tipologie di gioco,” ha dichiarato Vince Sadusky, CEO di Brightstar. “Il 2025 è stato un anno di trasformazione per noi: abbiamo realizzato importanti priorità strategiche, tra cui la cessione di IGT Gaming e un aumento dei ritorni di capitale agli azionisti. Il 2026 sarà un anno cruciale per gli investimenti in iniziative ad alto ROI, come l’espansione digitale B2C in Italia e il lancio di una nuova lotteria a São Paulo, che ci attendiamo possano accelerare la crescita di vendite e profitti fino al 2028.”

Max Chiara, CFO, ha aggiunto: “Il nostro approccio equilibrato all’allocazione del capitale si è manifestato nel 2025 con oltre 2 miliardi di dollari di riduzione del debito, portando la leva finanziaria a livelli storicamente bassi; oltre 1 miliardo restituito agli azionisti; e investimenti in iniziative chiave. Entriamo nel 2026 ben posizionati per sostenere gli impegni contrattuali e raggiungere gli obiettivi finanziari prefissati per il 2028.”

Punti chiave del 2025 e recenti sviluppi

Ricavi Q4 2025: 668 milioni di dollari (+3% su base reported; -2% a valuta costante) grazie a una crescita del 3,5% delle vendite same-store, trainata dall’attività dei jackpot multi-stato USA e iLottery.

EBITDA rettificato Q4: 304 milioni di dollari (+5% su base reported; -2% a valuta costante).

Reddito operativo: 92 milioni di dollari, in calo rispetto ai 116 milioni del quarto trimestre 2024, principalmente per l’aumento dell’ammortamento dei ricavi dei servizi Italia Lotto e la riduzione dei guadagni da cambio valuta.

EPS rettificato Q4: 0,36 dollari contro 0,22 dollari nel 2024.

Per l’intero anno 2025:

Ricavi: 2,5 miliardi di dollari, in linea con il 2024 su base reported, con crescita same-store dell’1,7%.

EBITDA rettificato: 1,12 miliardi di dollari (-4% rispetto al 2024).

Utile per azione rettificato: 0,91 dollari, in aumento rispetto ai 0,67 dollari dell’anno precedente.

Debito netto: 2,7 miliardi di dollari, in forte riduzione dai 4,8 miliardi del 31 dicembre 2024, grazie ai proventi della vendita di IGT Gaming destinati al rimborso del debito. La leva finanziaria si riduce a 2,4x dai 4,1x del 2024.

Restituiti agli azionisti oltre 1 miliardo di dollari tra dividendi e buyback; il dividendo trimestrale dichiarato è di 0,23 dollari per azione (+15% rispetto alla media storica).

Strategia e prospettive 2026

Brightstar prosegue la sua espansione internazionale e il rafforzamento operativo: tra le operazioni chiave completate nel 2025 figurano la cessione di IGT Gaming per circa 4,1 miliardi di dollari, contratti pluriennali in Italia, Missouri, Wisconsin, São Paulo, Australia occidentale e Texas, e il potenziamento del programma di riduzione costi OPtiMa a 80 milioni di dollari.

Per il 2026, l’azienda prevede una crescita organica accelerata dei ricavi, sostenuta da nuovi investimenti digitali e da iniziative di espansione nel mercato B2C italiano e brasiliano. Mariangela Zappia è stata nominata direttore indipendente non esecutivo del consiglio di amministrazione.

