Brightstar Lottery pubblica il Report di Sostenibilità 2025

15 Luglio 2026 - 16:48
Brightstar Lottery PLC (NYSE: BRSL) (“Brightstar”) ha annunciato in data odierna la pubblicazione del Report di Sostenibilità 2025, che illustra nel dettaglio i risultati raggiunti e i progressi compiuti dalla
Brightstar Lottery PLC (NYSE: BRSL) (“Brightstar”) ha annunciato in data odierna la pubblicazione del Report di Sostenibilità 2025, che illustra nel dettaglio i risultati raggiunti e i progressi compiuti dalla Società nelle principali iniziative di sostenibilità nel corso dell’anno.
“Il Report di Sostenibilità 2025 di Brightstar Lottery dimostra il nostro costante impegno nel promuovere lo sviluppo del settore delle lotterie attraverso soluzioni innovative, partnership affidabili e pratiche commerciali responsabili che contribuiscono a costruire un futuro sostenibile”, ha dichiarato Vince Sadusky, CEO di Brightstar. “Il nostro ultimo report mostra i progressi che abbiamo compiuto nel nostro primo anno come società specializzata esclusivamente nel settore delle lotterie e illustra il modo in cui la sostenibilità è integrata nella nostra strategia e nei metodi con cui cerchiamo di generare valore per i nostri stakeholder. I risultati evidenziati dimostrano la dedizione dei nostri dipendenti in tutto il mondo, la cui competenza e collaborazione contribuiscono a trasformare le nostre ambizioni in materia di sostenibilità in risultati significativi”.
Alcuni punti salienti del Report 2025, in linea con i tre pilastri della sostenibilità di Brightstar, includono:
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