Brightstar Lottery pubblica il Report di Sostenibilità 2025

Brightstar Lottery PLC (NYSE: BRSL) (“Brightstar”) ha annunciato in data odierna la pubblicazione del Report di Sostenibilità 2025, che illustra nel dettaglio i risultati raggiunti e i progressi compiuti dalla Società nelle principali iniziative di sostenibilità nel corso dell’anno.

“Il Report di Sostenibilità 2025 di Brightstar Lottery dimostra il nostro costante impegno nel promuovere lo sviluppo del settore delle lotterie attraverso soluzioni innovative, partnership affidabili e pratiche commerciali responsabili che contribuiscono a costruire un futuro sostenibile”, ha dichiarato Vince Sadusky, CEO di Brightstar. “Il nostro ultimo report mostra i progressi che abbiamo compiuto nel nostro primo anno come società specializzata esclusivamente nel settore delle lotterie e illustra il modo in cui la sostenibilità è integrata nella nostra strategia e nei metodi con cui cerchiamo di generare valore per i nostri stakeholder. I risultati evidenziati dimostrano la dedizione dei nostri dipendenti in tutto il mondo, la cui competenza e collaborazione contribuiscono a trasformare le nostre ambizioni in materia di sostenibilità in risultati significativi”.

Alcuni punti salienti del Report 2025, in linea con i tre pilastri della sostenibilità di Brightstar, includono:

Valorizzare le persone: Brightstar promuove una cultura che riconosce il valore di ciascun individuo, apprezza le competenze e le idee uniche di ogni persona e sostiene lo sviluppo dei professionisti del domani. Nel 2025, Brightstar ha raggiunto diversi traguardi chiave, tra cui: Ha ottenuto la certificazione Top Employer nelle sue filiali negli Stati Uniti e in Italia. Ha introdotto Brightstar’s Digital Journey, un’iniziativa formativa strategica progettata per accelerare lo sviluppo digitale della Società attraverso corsi di formazione mirati rivolti ai dipendenti di tutti i livelli, con particolare attenzione all’uso responsabile dell’intelligenza artificiale (IA).



Collaborare con i partner: dai fornitori ai partner commerciali fino alle comunità con cui collabora, Brightstar crede nella crescita condivisa in modo responsabile e trasparente, costruendo relazioni basate sulla fiducia, sull’etica e sull’interesse comune. Nel 2025, Brightstar ha raggiunto diversi traguardi chiave, tra cui: In collaborazione con l’Indiana Council on Problem Gambling e la Gambling Research & Policy Initiative della East Carolina University, ha ospitato l’Emerging Adults Summit, in cui si sono riuniti esperti, sostenitori e stakeholder del settore provenienti da tutti gli Stati Uniti e dal Canada per condividere approfondimenti e strategie incentrati sui comportamenti di gioco d’azzardo tra i giovani adulti. Ha organizzato 48 eventi globali di volontariato in 10 località sparse in tutto il mondo, a cui hanno partecipato più di 1.000 dipendenti. Sono state effettuate donazioni in matching gift a 95 organizzazioni benefiche e la Società ha sostenuto 15 nuovi eventi di beneficenza.



Proteggere il Pianeta: Brightstar si impegna a tutelare il clima, preservare le risorse naturali e promuovere pratiche di economia circolare per salvaguardare l’ambiente e le sue risorse. Nel 2025, Brightstar ha raggiunto diversi traguardi chiave, tra cui: Ha introdotto uno strumento di ottimizzazione dei percorsi basato sull’intelligenza artificiale per supportare l’invio automatizzato di tecnici di assistenza sul campo che, in base a valutazioni interne, ha contribuito a ridurre le distanze percorse e il consumo di carburante nell’ambito di operazioni selezionate, pur essendo concepito per migliorare l’efficienza operativa complessiva. Ha integrato i principi di eco-design nel processo di sviluppo di diversi prodotti, tra cui il nuovo terminale per lotterie Retailer Pro S2. Secondo una valutazione, l’eco-design ha contribuito a ottimizzare l’uso dei materiali, migliorare le prestazioni in termini di energia e gestire i principali impatti ambientali lungo l’intero ciclo di vita dei prodotti.



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