Brightstar Lottery prolunga di tre anni l’accordo con TIPOS, la lotteria nazionale slovacca

Brightstar Lottery PLC ha annunciato che la controllata Brightstar Global Solutions Corporation ha siglato un’estensione triennale dell’accordo con TIPOS a.s., la lotteria nazionale slovacca controllata dallo Stato, per proseguire la fornitura di soluzioni tecnologiche e servizi a supporto delle attività di lotteria.

TIPOS collabora con Brightstar Lottery PLC da oltre 30 anni. Nell’ambito dell’ultimo contratto firmato nel 2019 (ora prorogato fino al 2032), Brightstar ha introdotto in Slovacchia una nuova piattaforma centrale per la gestione della lotteria, terminali di ultima generazione per la rete di vendita e relativi servizi di supporto. Brightstar continuerà inoltre ad affiancare la crescita di TIPOS con la fornitura di fino a 2.500 nuovi terminali mobili per la lotteria, pensati per ampliare la rete di vendita e rendere l’esperienza di gioco ancora più accessibile e immediata.

“Brightstar continua a offrirci servizi strategici e soluzioni innovative che supportano la crescita del mercato della lotteria in Slovacchia”, ha dichiarato Štefan Vyletel, Presidente del Consiglio di gestione e CEO di TIPOS. “Il successo di questa partnership contribuisce a sostenere numerose iniziative di interesse pubblico nel Paese, tra cui istruzione e sport, e siamo lieti di prorogare il nostro accordo.”

“Siamo orgogliosi della fiducia che TIPOS continua a riporre in noi da più di trent’anni”, ha dichiarato Marco Tasso, Chief Operating Officer di Brightstar per le operazioni in Italia e a livello internazionale. “I nuovi terminali portatili consentiranno a TIPOS di digitalizzare le vendite dei Gratta e Vinci, trasformando le attività offline in vendite online a livello di singolo biglietto, e allo stesso tempo di ampliare i punti vendita in cui i giocatori potranno acquistare i giochi delle lotterie a estrazione. Restiamo pienamente impegnati nel fornire a TIPOS e ai suoi giocatori soluzioni innovative e coinvolgenti, contribuendo così a sostenere il finanziamento di iniziative di interesse pubblico in Slovacchia. ”

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