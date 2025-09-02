Brightstar Lottery presenta nuove soluzione tecnologiche al NASPL 2025

Brightstar Lottery ha annunciato oggi che presenterà la propria leadership globale nel settore delle lotterie e soluzioni tecnologiche avanzate in occasione della conferenza annuale 2025 della North American Association of

Brightstar Lottery ha annunciato oggi che presenterà la propria leadership globale nel settore delle lotterie e soluzioni tecnologiche avanzate in occasione della conferenza annuale 2025 della North American Association of State and Provincial Lotteries (NASPL), che si terrà dall’8 all’11 settembre a Niagara Falls, Ontario. Per il suo debutto al NASPL con il nuovo marchio, il team di Brightstar, composto da esperti di settore, metterà in evidenza la nuova generazione di soluzioni pensate per stimolare la crescita e coinvolgere i giocatori nei punti vendita, in modalità istantanea e digitale.

“Sull’onda del lancio del nostro nuovo brand, Brightstar è entusiasta di ritrovare i propri clienti nordamericani al NASPL 2025 e mostrare gli investimenti effettuati in terminali self-service, integrati nei punti vendita e compatti, oltre alle soluzioni digitali per un’esperienza omnicanale,” ha dichiarato Renato Ascoli, CEO Global Lottery di Brightstar. “Con il nostro rinnovato impegno come azienda focalizzata esclusivamente sul settore delle lotterie, lo stand di Brightstar presenterà soluzioni all’avanguardia che favoriscono la crescita dei nostri clienti e rafforzano il nostro impegno verso il coinvolgimento dei giocatori, mantenendo la promessa di elevare il mondo delle lotterie e ispirare i giocatori.”

I partecipanti al NASPL che visiteranno lo stand di Brightstar potranno scoprire una varietà di nuovi prodotti coinvolgenti.

Coinvolgimento nei punti vendita – Brightstar presenterà soluzioni per terminali self-service, integrati nei corridoi di pagamento e per rivenditori, progettate per rivoluzionare il retail con prestazioni elevate e sofisticazione. Tra i prodotti di punta ci sarà LotteryLink™, la prima soluzione compatta che consente la vendita di biglietti istantanei e a estrazione direttamente alla cassa, senza bisogno di un terminale dedicato o modifiche al software del punto vendita. Saranno inoltre presentati il distributore automatico GameFlex 48, con la più alta capacità di gioco del settore e attivazione biglietto per biglietto per maggiore sicurezza e controllo e un nuovo distributore compatto dedicato esclusivamente ai giochi a estrazione. Due versioni del Digital Menu Board di Brightstar, un display moderno ed elegante per mostrare i biglietti istantanei disponibili saranno anch’esse in esposizione.

Investire nel futuro – Un’area speciale dello stand sarà dedicata alla presentazione di concetti e prodotti innovativi, raccogliendo feedback dai clienti per contribuire a plasmare il futuro delle lotterie. Molte dimostrazioni si concentreranno sull’uso dell’intelligenza artificiale per aumentare l’efficienza e stimolare le vendite.

Innovazioni nei giochi istantanei, promozioni chiavi in mano e contenuti omnicanale – Brightstar presenterà nuove innovazioni nei giochi istantanei, tra cui immagini ad alta risoluzione per migliorare l’esperienza di gioco, caratteristiche olografiche registrate che aggiungono movimento e impatto visivo, scene Infinity Instants™ per un gameplay coinvolgente e nuovi stili di gioco. I visitatori potranno conoscere le promozioni di marketing, pubblicità e media chiavi in mano di Brightstar, in collaborazione con marchi noti come iHeart Media e Wheel of Fortune. I partecipanti al NASPL potranno anche scoprire come le lotterie stanno arricchendo i propri portafogli di biglietti istantanei con i più recenti giochi omnicanale, inclusi quelli del catalogo Brightstar con contenuti con licenza, come i popolari giochi IGT Slot.

Portafoglio iLottery coinvolgente – Brightstar metterà in evidenza i progressi nel segmento in rapida crescita delle lotterie online (iLottery), con una suite completa di applicazioni, contenuti di gioco e servizi di marketing. Sarà presentata la piattaforma cloud aggiornata, con funzionalità avanzate per l’interfaccia utente e una maggiore capacità di coinvolgimento dei giocatori. Un grande schermo touchscreen mostrerà la vasta libreria di Brightstar con 250 giochi iLottery accattivanti, inclusi jackpot progressivi, design generati da intelligenza artificiale, temi popolari ampliati e la nuova categoria eInstant, Prize Tap.

I leader di Brightstar parteciperanno anche a diverse tavole rotonde del NASPL, tra cui:

Renato Ascoli, CEO Global Lottery di Brightsta r, parteciperà a un panel esecutivo l’11 settembre.

r, parteciperà a un panel esecutivo l’11 settembre. Scott Gunn, Chief Operating Officer North America Lottery di Brightstar, discuterà dell’esclusiva focalizzazione dell’azienda sul settore delle lotterie e del suo impatto sui clienti, sempre l’11 settembre.

