Brightstar Lottery, nel primo trimestre 2026 ricavi per 587 milioni di dollari

Brightstar Lottery PLC ha reso noti i risultati finanziari del primo trimestre del 2026, chiuso lo scorso 31 marzo. Nel periodo sono stati registrati ricavi pari a 587 milioni di

Brightstar Lottery PLC ha reso noti i risultati finanziari del primo trimestre del 2026, chiuso lo scorso 31 marzo.

Nel periodo sono stati registrati ricavi pari a 587 milioni di dollari, in crescita dell’1% rispetto ai 583 milioni dello stesso periodo dell’anno precedente. La crescita è stata sostenuta principalmente dall’aumento del 3,1% delle vendite same-store in Italia, dal miglior mix di prodotti negli Stati Uniti, dalla riduzione del deficit LMA e dall’aumento dei ricavi “pass-through”. A incidere positivamente sui conti anche l’effetto favorevole del cambio valutario, i maggiori ricavi derivanti dall’ammortamento dei servizi legati alla licenza del Lotto in Italia e la transizione del contratto di servizi nel Regno Unito.

L’utile da attività continuative si è attestato a 63 milioni di dollari, rispetto agli 8 milioni registrati nello stesso trimestre del 2025. Il risultato è stato favorito soprattutto dalla crescita dell’Adjusted EBITDA, dagli effetti non monetari legati alle fluttuazioni del cambio euro/dollaro sui debiti della capogruppo e dalla riduzione degli accantonamenti per imposte sul reddito.

L’Adjusted EBITDA è aumentato del 15%, raggiungendo 287 milioni di dollari contro i 250 milioni dell’anno precedente. A sostenere la crescita sono stati in particolare il contributo derivante dall’aumento delle vendite same-store in Italia, le efficienze di costo del programma OPtiMa, il recupero di spese generali e amministrative, la riduzione del deficit LMA e il beneficio della conversione valutaria. Questi elementi hanno compensato solo in parte gli investimenti destinati alle iniziative di crescita, i costi legati alla transizione del contratto di servizi nel Regno Unito, gli investimenti sul capitale umano finalizzati alla retention e alla creazione di valore di lungo periodo, oltre alle pressioni inflazionistiche sui costi di spedizione, trasporto e altre voci operative.

L’utile diluito per azione derivante dalle attività continuative è stato pari a 0,20 dollari, rispetto alla perdita diluita per azione di 0,11 dollari registrata nel primo trimestre 2025. L’utile diluito rettificato per azione da attività continuative è salito a 0,14 dollari rispetto agli 0,09 dollari dell’anno precedente, grazie soprattutto al miglioramento dell’utile operativo.

Sul fronte finanziario, il debito netto della società si è attestato a 2,8 miliardi di dollari, in aumento rispetto ai 2,7 miliardi registrati al 31 dicembre 2025, con un rapporto di leva finanziaria netta pari a 2,4 volte.

Al 31 marzo 2026, la liquidità complessiva disponibile era pari a 2,8 miliardi di dollari, di cui 1,2 miliardi in cassa libera e 1,6 miliardi di capacità aggiuntiva di finanziamento attraverso linee di credito non utilizzate.

«Abbiamo registrato un solido inizio d’anno, con risultati del primo trimestre che riflettono la forza del nostro portafoglio globale e un’esecuzione disciplinata delle nostre priorità strategiche», ha dichiarato Vince Sadusky, amministratore delegato di Brightstar. «Stiamo investendo in interessanti iniziative di crescita di lungo periodo e nel trimestre abbiamo restituito oltre 70 milioni di dollari agli azionisti, a dimostrazione della fiducia che riponiamo nella solidità dei nostri flussi di cassa. Siamo in linea con il nostro obiettivo pluriennale di accelerare la crescita di ricavi e profitti, che riteniamo possa generare un significativo valore incrementale».

«Nel corso del trimestre abbiamo continuato a conseguire risparmi di costo attraverso il programma OPtiMa, mantenendo al contempo un approccio disciplinato alle spese discrezionali e bilanciando attentamente il controllo dei costi con le priorità strategiche, così da sostenere il nostro percorso di crescita profittevole», ha dichiarato Max Chiara, CFO di Brightstar. «La nostra struttura patrimoniale e il profilo creditizio restano solidi, con una leva finanziaria netta ai minimi storici e scadenze del debito a breve termine gestibili. La struttura dei margini della società e la forte generazione di cassa, unite all’accesso a un’elevata liquidità, forniscono un supporto significativo ai nostri piani di allocazione del capitale».

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