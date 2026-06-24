Brightstar Lottery e Oregon Lottery rinnovano la collaborazione: nuovo contratto di cinque anni per il potenziamento della tecnologia nei punti vendita

Brightstar Lottery PLC (NYSE: BRSL) ha annunciato oggi che la sua filiale, Brightstar Global Solutions Corporation, ha firmato un’estensione contrattuale di cinque anni con Oregon Lottery, valida fino al 23

Brightstar Lottery PLC (NYSE: BRSL) ha annunciato oggi che la sua filiale, Brightstar Global Solutions Corporation, ha firmato un’estensione contrattuale di cinque anni con Oregon Lottery, valida fino al 23 maggio 2031, per la fornitura di tecnologie avanzate per la vendita al dettaglio. Secondo i termini dell’estensione contrattuale, Brightstar aggiornerà il sistema centrale di Oregon Lottery con componenti ad alte prestazioni e installerà nuove attrezzature per la vendita al dettaglio, tra cui 2.200 unità della sua più recente soluzione di digital signage per punti vendita, SignaLink™.

“La partnership di fiducia tra Oregon Lottery e Brightstar si è consolidata nel corso di oltre 40 anni, mentre la tecnologia delle lotterie ha continuato a evolversi,” ha dichiarato Mike Wells, Direttore di Oregon Lottery.” Grazie a questa estensione contrattuale con Brightstar e all’implementazione di funzionalità avanzate del sistema centrale e di hardware moderno, stiamo sviluppando un ecosistema più intelligente e reattivo, in grado di supportare i nostri rivenditori, coinvolgere i giocatori e generare rendimenti sostenibili per l’Oregon.”

“L’estensione contrattuale di Brightstar con Oregon Lottery riflette il nostro impegno condiviso per l’innovazione e la creazione di valore a lungo termine per gli abitanti dell’Oregon,” ha dichiarato Scott Gunn, Chief Operating Officer per la divisione North America Lottery di Brightstar. “Apprezziamo la solida relazione che da tempo ci lega allo Stato dell’Oregon e siamo consapevoli del nostro impegno a generare benefici concreti per la lotteria, i suoi rivenditori e i giocatori”.

Ultima soluzione di digital signage sviluppata da Brightstar, SignaLink gestisce i contenuti in modo centralizzato, offre aggiornamenti in tempo reale sui jackpot e permette la diffusione di messaggi mirati, personalizzati per ogni singolo rivenditore. Oltre a SignaLink e alle funzionalità avanzate del sistema centrale, Brightstar fornirà anche 1.000 terminali Retailer Pro S2. Il Retailer Pro S2 è alimentato da un processore ad alte prestazioni che garantisce un’elaborazione rapida delle transazioni e il suo design ergonomico e modulare permette di utilizzare più display rivolti ai clienti e un’ampia gamma di periferiche che consentono di interagire in modo flessibile e coinvolgente con i giocatori.

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