Brightstar Lottery debutta in Europa con soluzioni di lotteria orientate alla crescita al 12° Congresso EL

Brightstar Lottery ha annunciato che presenterà il suo impressionante portafoglio di soluzioni di lotteria di livello mondiale al 12° EL Congress, organizzato da European Lotteries, dal 14 al 17 settembre a Berna, Svizzera.

“Il Congresso EL rappresenta un’opportunità significativa per Brightstar di introdurre il nostro nuovo marchio ai partner europei e rafforzare il nostro impegno a essere un’azienda focalizzata esclusivamente sul settore delle lotterie, con l’obiettivo di far progredire l’intera industria”, ha dichiarato Renato Ascoli, CEO Global Lottery di Brightstar. “Il talentuoso team di esperti di Brightstar metterà in evidenza soluzioni orientate alla crescita, progettate per coinvolgere i giocatori nei punti vendita, in modalità istantanea e digitale. Abbiamo effettuato investimenti significativi in aree chiave del nostro portafoglio prodotti e non vediamo l’ora di presentare queste innovazioni ai clienti durante il congresso organizzato da EL della prossima settimana”.

I partecipanti al Congresso EL potranno scoprire una varietà di prodotti Brightstar coinvolgenti, tra cui soluzioni retail, istantanee e iLottery. Tra i punti salienti ci sarà LotteryLink™, la prima soluzione compatta che consente la vendita di giochi istantanei e a estrazione direttamente in corsia, senza necessità di terminali dedicati o modifiche al software del punto vendita del rivenditore.

Saranno inoltre presentate due versioni del Digital Menu Board di Brightstar, un sistema moderno ed elegante per mostrare i biglietti istantanei disponibili direttamente al punto vendita. Al centro dello stand Brightstar ci saranno innovazioni nel settore degli istantanei, tra cui immagini ad alta risoluzione per migliorare l’esperienza di gioco, caratteristiche olografiche proprietarie registrate che aggiungono movimento e impatto visivo, scene Infinity Instants™ per un gameplay coinvolgente e una serie di nuovi stili di gioco.

I clienti potranno approfondire il portafoglio di marchi con licenza di Brightstar, le promozioni “seconda possibilità” e come arricchire la propria offerta di giochi con contenuti omnicanale all’avanguardia, sia in ambito retail che digitale.

Inoltre, Brightstar presenterà i suoi progressi nel segmento iLottery in rapida crescita, con una suite completa di applicazioni, servizi di marketing e una vasta libreria di 250 giochi iLottery coinvolgenti, inclusa una nuova categoria eInstant chiamata Prize Tap.

Come parte del programma di interventi del Congresso EL, Renato Ascoli, CEO Global Lottery di Brightstar, modererà la tavola rotonda “Elevating Lotteries and Inspiring Players” il 15 settembre.

