Brightstar Lottery conquista il suo primo punteggio nella valutazione di sostenibilità di S&P Global

L’azienda ha ottenuto un punteggio quasi doppio rispetto alla media del settore ed è stata inclusa come Membro nell’S&P Global Sustainability Yearbook

Brightstar Lottery PLC ha annunciato oggi di aver ottenuto il suo primo punteggio nella valutazione di sostenibilità aziendale 2024 di S&P (S&P Corporate Sustainability Assessment, CSA), distinguendosi come azienda interamente dedicata alle lotterie e dimostrando performance sostenibili di rilievo. Brightstar ha ottenuto un punteggio complessivo di 56 nel CSA il 5 gennaio 2026, quasi il doppio della media del settore, pari a 31. Brightstar è stata inoltre inclusa nell’edizione di quest’anno dello S&P Global Sustainability Yearbook, a conferma delle sue eccellenti performance nella valutazione di sostenibilità aziendale di S&P Global (CSA).

“Raggiungere per la prima volta un punteggio di 56 nel CSA di S&P Global come azienda completamente focalizzata sulle lotterie dimostra il nostro impegno costante a posizionare Brightstar come punto di riferimento in sostenibilità a livello globale nel settore delle lotterie”, ha dichiarato Wendy Montgomery, SVP Branding, Comunicazione e Sostenibilità di Brightstar. “Assicuriamo che la sostenibilità sia parte integrante della nostra identità aziendale, perseguendo iniziative strategiche mirate ai nostri stakeholder chiave. Siamo orgogliosi di essere stati inclusi nello S&P Global Sustainability Yearbook 2026 e continueremo a lavorare con determinazione per costruire un futuro sostenibile, a beneficio delle persone e del pianeta”.

Dal 1999, il CSA e la collaborazione con Dow Jones Indices (oggi S&P Dow Jones Indices) sono stati utilizzati per creare il principale benchmark globale in materia di sostenibilità. Il CSA segue un approccio “best-in-class”, che non esclude alcun settore dalla valutazione, confrontando le performance delle aziende in 61 diversi comparti industriali. Le aziende ricevono poi un punteggio da 0 a 100 su circa 20 criteri di sostenibilità rilevanti dal punto di vista finanziario, che coprono le dimensioni economiche, ambientali e sociali.

