Newsletter

10 Marzo 2026 - 18:40

Video

Sfoglia l'ultimo numero

Ricevi il magazine

Press Giochi

Brightstar Lottery conquista il suo primo punteggio nella valutazione di sostenibilità di S&P Global

L’azienda ha ottenuto un punteggio quasi doppio rispetto alla media del settore ed è stata inclusa come Membro nell’S&P Global Sustainability Yearbook

10 Marzo 2026

Share the post "Brightstar Lottery conquista il suo primo punteggio nella valutazione di sostenibilità di S&P Global"

Stampa pagina

Brightstar Lottery PLC ha annunciato oggi di aver ottenuto il suo primo punteggio nella valutazione di sostenibilità aziendale 2024 di S&P (S&P Corporate Sustainability Assessment, CSA), distinguendosi come azienda interamente dedicata alle lotterie e dimostrando performance sostenibili di rilievo. Brightstar ha ottenuto un punteggio complessivo di 56 nel CSA il 5 gennaio 2026, quasi il doppio della media del settore, pari a 31. Brightstar è stata inoltre inclusa nell’edizione di quest’anno dello S&P Global Sustainability Yearbook, a conferma delle sue eccellenti performance nella valutazione di sostenibilità aziendale di S&P Global (CSA).

“Raggiungere per la prima volta un punteggio di 56 nel CSA di S&P Global come azienda completamente focalizzata sulle lotterie dimostra il nostro impegno costante a posizionare Brightstar come punto di riferimento in sostenibilità a livello globale nel settore delle lotterie”, ha dichiarato Wendy Montgomery, SVP Branding, Comunicazione e Sostenibilità di Brightstar. “Assicuriamo che la sostenibilità sia parte integrante della nostra identità aziendale, perseguendo iniziative strategiche mirate ai nostri stakeholder chiave. Siamo orgogliosi di essere stati inclusi nello S&P Global Sustainability Yearbook 2026 e continueremo a lavorare con determinazione per costruire un futuro sostenibile, a beneficio delle persone e del pianeta”.

Dal 1999, il CSA e la collaborazione con Dow Jones Indices (oggi S&P Dow Jones Indices) sono stati utilizzati per creare il principale benchmark globale in materia di sostenibilità. Il CSA segue un approccio “best-in-class”, che non esclude alcun settore dalla valutazione, confrontando le performance delle aziende in 61 diversi comparti industriali. Le aziende ricevono poi un punteggio da 0 a 100 su circa 20 criteri di sostenibilità rilevanti dal punto di vista finanziario, che coprono le dimensioni economiche, ambientali e sociali.

 

PressGiochi

banner articolo interno
banner articolo interno
Leggi anche

Principali differenze tra giochi tradizionali e giochi online

Champions League – Real Madrid-Manchester City: spettacolo al Bernabeu. Vinicius, primo marcatore a 6,00 su Sisal.it, sfida Haaland

Brightstar Lottery conquista il suo primo punteggio nella valutazione di sostenibilità di S&P Global

Albenga (SV), sospesa licenza di una sala scommesse per 10 giorni: era ritrovo di pregiudicati

StarCasinò premia i talenti dello IED Firenze: le idee degli studenti ispireranno le prossime campagne sul gioco responsabile

Oscar 2026 – L’universo gotico e romantico di “Frankstein” su Sisal.it favorito nelle categorie trucco, costumi e scenografia

Da Giocatore a Consumatore: una possibile evoluzione del settore. Di Stefano De Vita

World Gaming Week attira 62.988 partecipanti e stabilisce un nuovo record del settore a Barcellona

Champions League, scattano gli ottavi: l’Atalanta sfida il Bayern, finale anticipata tra Real e City

ADMIRAL Pay, accordo con EUROBET: nuova esperienza phygital per milioni di giocatori italiani

Rho (MI), aperto uno sportello d’ascolto per il contrasto al gioco d’azzardo patologico

IGT celebrai 30 anni di Wheel of Fortune con i premi EKG

slotmachineweb.com
bonusradar
PressGiochi

CALENDARIO EVENTI

Iscriviti alla newsletter







    Acconsento al trattamento dei dati personali. Informativa Privacy

    Iscriviti alla Newsletter