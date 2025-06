Brightstar Lottery. Carney (VP del Global Lottery Marketing) sarà inserita nella Lottery Industry Hall of Fame

International Game Technology (IGT), operante con il nome di Brightstar Lottery (Brightstar), ha annunciato oggi che Michelle Carney, Vicepresidente del Marketing Globale per le Lotterie di Brightstar, sarà inserita nella Lottery Industry Hall of Fame come membro della Classe del 2025.

La cerimonia di insediamento si terrà a settembre in occasione di un evento di settore in Ontario, Canada, organizzato dal Public Gaming Research Institute (PGRI) in collaborazione con la North American Association of State and Provincial Lotteries (NASPL).

“Michelle è una risorsa incredibile per Brightstar, i suoi partner e clienti e l’intero settore delle lotterie. Nel corso dei suoi 25 anni di carriera, ha coltivato con successo partnership strategiche, ha contribuito alla leadership globale di Brightstar nel settore delle lotterie e ha promosso l’innovazione per guidare l’evoluzione del settore”, ha dichiarato Vince Sadusky, CEO di Brightstar. “Michelle è un riflesso luminoso di ciò che il nostro nuovo marchio rappresenta: una fonte ottimistica di ispirazione e innovazione per il settore delle lotterie. Tutti noi di Brightstar ci congratuliamo con Michelle per la sua meritata ammissione nella Lottery Industry Hall of Fame”.

“È un grande onore essere inserita nella Lottery Industry Hall of Fame e stare al fianco di tutti i professionisti della lotteria che hanno contribuito così tanto al nostro settore, molti dei quali mi hanno ispirato e supportato nel corso degli anni”, ha dichiarato Carney. “Sono grata per il privilegio di collaborare con i miei colleghi di Brightstar e del settore in tutto il mondo e non vedo l’ora di continuare a lavorare insieme per promuovere il successo della lotteria e contribuire a buone cause”.

Nel suo attuale ruolo, Carney è responsabile dello sviluppo di strategie di marketing e comunicazione a supporto della crescita del business globale delle lotterie di Brightstar, tra cui il marketing dei prodotti della lotteria, fiere ed eventi, comunicazioni di thought leadership e materiali per campagne di marketing B2C a supporto del lancio di nuovi contenuti di gioco da parte dei clienti. Gestisce inoltre i rapporti di Brightstar con associazioni di settore come la World Lottery Association (WLA), European Lotteries (EL) e NASPL. Grazie alla pianificazione strategica e alla guida di Carney, Brightstar si posiziona come leader del settore in tutte le fiere, conferenze ed eventi, incluse le visite dei clienti e le presentazioni di RFI/RFP.

Un recente momento di rilievo nel settore è stata la leadership di Carney nello sviluppo e nell’implementazione del piano per la realizzazione di un gioco Mega Millions da 5 dollari nell’aprile 2025, per conto del Mega Millions Consortium. Ha sviluppato una strategia inclusiva di esecuzione tecnica, operativa e retail che ha fornito il quadro per il successo del progetto, raggiungendo tutte le principali tappe attraverso 11 sottocomitati composti da dipendenti delle lotterie e dei fornitori. La sua supervisione completa e la sua leadership hanno garantito il successo del lancio del gioco per 47 lotterie statunitensi e tutti i partner fornitori. Negli anni precedenti, Michelle ha collaborato con i gruppi di lavoro di MUSL e Mega Millions su altri lanci di giochi multi-giurisdizionali, tra cui Cross-Sell, Powerball da 2 dollari e Cash 4 Life.

