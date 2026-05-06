Brightstar Lottery assume ruoli di primo piano nella nuova struttura interna di European Lotteries Association
Brightstar Lottery, azienda leader globale del gioco regolamentato, in Italia concessionaria del Gioco del Lotto e del Gratta e Vinci, rafforza il proprio ruolo all’interno delle principali associazioni internazionali del
06 Maggio 2026
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Brightstar Lottery, azienda leader globale del gioco regolamentato, in Italia concessionaria del Gioco del Lotto e del Gratta e Vinci, rafforza il proprio ruolo all’interno delle principali associazioni internazionali del settore.
Nell’ambito delle attività di relazioni istituzionali internazionali, Brightstar è rappresentata da Alessandro Paciucci, CEO di Lottoitalia e Lotterie Nazionali, eletto dai rispettivi Congressi nei Comitati Esecutivi della World Lottery Association e di European Lotteries, i principali organi di indirizzo strategico e di rappresentanza istituzionale.
European Lotteries è la più ampia e rappresentativa organizzazione e del settore delle lotterie in Europa, riunendo 70 operatori di lotterie legali provenienti da 40 Paesi europei, sia dell’Unione Europea sia extra UE.
EL rappresenta e tutela il modello di gioco legale, responsabile e sostenibile, con particolare attenzione alla protezione del consumatore e alla generazione di valore sociale attraverso la destinazione di risorse economiche a finalità di interesse collettivo.
Recentemente, il Comitato Esecutivo di European Lotteries, eletto dal Congresso svoltosi a Berna nel settembre 2025, ha approvato una nuova struttura organizzativa interna, al fine di raggiungere in tempi brevi e con efficacia gli obiettivi programmatici impostati per il prossimo biennio.
Infatti, secondo lo Statuto di EL, il Comitato Esecutivo può istituire qualsiasi gruppo di lavoro e determinarne la composizione e la funzione. Sono state dunque create otto “Comunità di Esperti”, ciascuna con aree di lavoro ben definite e obiettivi strategici di medio-lungo periodo.
Tali Comunità, composte da professionisti messi a disposizione dai membri EL, operano in stretto raccordo con Il Comitato Esecutivo. A tal fine, ogni Comunità di Esperti sarà dotata di un Chair e due Vice-Chair.
In questo contesto, Brightstar è lieta di annunciare le seguenti nomine:
Stefania Colombo ha assunto il ruolo di Vice-Chair della Comunità di Esperti “Sustainability & Responsible Gaming”;
Laura Feliziani ha assunto il ruolo di Vice-Chair della Comunità di Esperti “Marketing and Communication”;
Nicodemo Baffa ha assunto il ruolo di Vice-Chair della Comunità di Esperti “Security, Risk & IT”
“Le nomine confermano il riconoscimento da parte dell’associazione europea dell’esperienza e della competenza di Brightstar e delle sue professionalità nel panorama dell’Industry italiana – ha dichiarato Alessandro Paciucci, – Brightstar si conferma così come una realtà leader nel proprio settore, capace di valorizzare le competenze delle proprie persone e di sostenerne la crescita in contesti istituzionali e internazionali, contribuendo in modo concreto allo sviluppo di un modello di gioco responsabile, innovativo e sostenibile”.