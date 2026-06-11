Brightstar Lottery annuncia cambiamenti nella leadership delle Lotterie

Brightstar Lottery PLC ha annunciato oggi cambiamenti nel proprio team di senior leadership nell’ambito della sua evoluzione come azienda focalizzata esclusivamente sul business delle lotterie, che continua ad ottimizzare le proprie operazioni per la crescita futura.

Renato Ascoli, CEO, Global Lottery, lascerà il suo incarico con effetto dal 30 giugno 2026. Nel corso di una carriera ventennale nel settore delle lotterie e del gaming presso Brightstar, ha ricoperto ruoli di senior leadership e guidato team complessi in mercati globali.

Con effetto dal 1° luglio 2026, Marco Tasso sarà promosso al nuovo ruolo di Executive Vice President e Chief Operating Officer, Global Lottery. Attualmente COO, International and Italy Operations, Marco Tasso porta con sé oltre 20 anni di esperienza nelle attività B2C e B2B della società e una profonda conoscenza dell’intero ecosistema delle lotterie. Nel suo ruolo, Marco Tasso sarà responsabile di tutte le operazioni globali delle lotterie di Brightstar, incluse tecnologia, sviluppo prodotto, marketing, vendite e gestione del prodotto, supply chain, assistenza clienti e field services. Riporterà direttamente al CEO di Brightstar, Vince Sadusky.

“Renato ha avuto un impatto straordinario sulla nostra azienda e sull’industria delle lotterie”, ha dichiarato Marco Sala, Executive Chairman del Consiglio di Amministrazione di Brightstar. “La sua ampia esperienza nello sviluppo di prodotti per le lotterie, nella tecnologia e nella strategia commerciale ci ha consentito di offrire soluzioni e servizi innovativi per i nostri clienti. Desidero ringraziarlo e congratularmi con lui per i numerosi traguardi raggiunti nel corso della sua carriera.”

“Mentre Renato si prepara a lasciare il suo incarico, desidero ringraziarlo per i suoi molti anni di servizio e per il costante impegno dimostrato nei confronti della nostra attività e delle nostre persone”, ha dichiarato Vince Sadusky, CEO di Brightstar PLC. “Avere Marco nel nostro Senior Leadership Team supporta la visione e gli obiettivi strategici della società. Mentre rafforziamo il nostro focus su crescita, trasformazione ed eccellenza nell’esecuzione operativa, le competenze e l’esperienza di Marco contribuiranno a definire l’organizzazione operativa del business lotterie e a ottimizzarla per generare risultati.”

Profilo di Marco Tasso

Marco Tasso è un professionista di grande esperienza con oltre due decenni di attività in ruoli dirigenziali senior nella gestione delle lotterie, nelle supply chain globali, nella strategia, nello sviluppo del prodotto, nell’esecuzione retail e nella consulenza, sia in Europa sia negli Stati Uniti. Ha ricoperto diversi ruoli dirigenziali di alto livello in Brightstar e nella precedente società, IGT, compreso l’attuale incarico di COO, International and Italy Operations, nonché quelli di Senior Vice President, Global Supply Chain and Services e Senior Vice President, Global Lottery Marketing.

Marco Tasso ha inoltre ricoperto il ruolo di CEO di Northstar Lottery Group, dove ha gestito il primo contratto privato di gestione delle lotterie per la Lotteria dell’Illinois, e successivamente ha supervisionato accordi analoghi di gestione privata in Indiana e New Jersey. In precedenza, Marco ha ricoperto ruoli di leadership in Lottomatica, dove ha gestito diverse Business Unit, tra cui lotterie istantanee, Lotto e servizi commerciali.

Nelle prime fasi della sua carriera, Marco ha svolto attività di consulenza presso Bain & Company ed Ernst & Young Consultants, sviluppando una specializzazione nella pianificazione strategica, nella produzione e nelle iniziative di riduzione dei costi. In tale veste ha lavorato con clienti di primo piano quali Telecom Italia, Fiat e Bridgepoint Capital.

Marco si è laureato con lode in Matematica presso l’Università degli Studi di Messina e ha conseguito un MBA cum laude presso il CUOA di Vicenza.

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