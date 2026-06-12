Brightstar a Roma per il T2000 in Tour 2026: un dialogo diretto con i rivenditori

Brightstar, azienda leader globale del gioco regolamentato, in Italia concessionaria del Gioco del Lotto e del Gratta e Vinci, ha partecipato il 6 e 7 giugno al T2000 in Tour

Brightstar, azienda leader globale del gioco regolamentato, in Italia concessionaria del Gioco del Lotto e del Gratta e Vinci, ha partecipato il 6 e 7 giugno al T2000 in Tour 2026, il Salone dei Prodotti e dei Servizi per la Tabaccheria che riunisce i rivenditori di generi di Monopolio, la Federazione Italiana Tabaccai (F.I.T.) e le principali aziende del settore.

L’evento, tappa romana di un tour itinerante che nel 2026 ha già fatto tappa a Catania e proseguirà a Torino, ha rappresentato un importante momento di confronto e incontro con la rete dei rivenditori.

Durante le due giornate, lo stand Brightstar ha registrato un’ampia partecipazione, contribuendo al successo complessivo della manifestazione che ha totalizzato 1.370 rivenditori e 2.410 partecipanti.

Nella mattinata di domenica, i rivenditori sono stati coinvolti in un’attività partecipativa che li ha invitati a condividere riflessioni e idee sul futuro del punto vendita. I contributi raccolti sono stati trasformati dall’artista Marta Lagna in una composizione visiva, dando vita a una “parete di esperienze e futuro” all’interno dello stand.

L’iniziativa si inserisce nel percorso di Missione T.E.R.R.A., il programma con cui Brightstar promuove tra i rivenditori buone pratiche orientate alla tutela dell’ambiente, all’uso responsabile delle risorse e all’efficienza. Nell’ambito del progetto è già stata realizzata la prima “foresta dei rivenditori Brightstar”, con la piantumazione di 500 alberi in Ecuador, dedicati ai primi rivenditori che hanno completato il percorso formativo sulla sostenibilità.

La partecipazione al T2000 in Tour conferma l’impegno di Brightstar nel rafforzare il dialogo con la propria rete, accompagnando i rivenditori in un percorso di evoluzione sostenibile e condivisa.

PressGiochi