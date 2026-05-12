Brescia: gestore di una sala giochi sanzionato per vendita non autorizzata di tabacchi

12 Maggio 2026 - 17:05
Nell’ambito dei servizi straordinari di controllo del territorio disposti dalla Questura di Brescia per contrastare fenomeni di degrado urbano e microcriminalità nell’area del Garda, le Forze dell’Ordine hanno effettuato anche
Nell’ambito dei servizi straordinari di controllo del territorio disposti dalla Questura di Brescia per contrastare fenomeni di degrado urbano e microcriminalità nell’area del Garda, le Forze dell’Ordine hanno effettuato anche un intervento mirato presso una sala giochi.
Il controllo è stato svolto congiuntamente dagli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Desenzano del Garda e dal personale della Guardia di Finanza della Compagnia di Salò, intervenuto per competenza.
Durante gli accertamenti, all’interno del locale sono stati sequestrati prodotti da tabacco poiché l’attività risultava priva della necessaria autorizzazione alla vendita. Al termine delle verifiche, il gestore della sala giochi è stato sanzionato amministrativamente per vendita non autorizzata di tabacchi.
Ulteriori irregolarità sono emerse anche sul fronte della prevenzione della ludopatia: al responsabile del locale è stata contestata l’assenza del corso di formazione obbligatorio previsto dalla normativa vigente.
PressGiochi