Brescia. Al via progetto regionale contro il gioco d’azzardo patologico

Contro il gioco d’azzardo patologico Brescia fa squadra con un progetto che coinvolge tutto il territorio. L’iniziativa, finanziata con 86 mila euro dalla Regione, interessa i 12 ambiti territoriali di Ats Brescia, tutti i Comuni, le 3 Asst Spedali Civili, Garda e Franciacorta, gli Smi (servizi multidisciplinari integrati) Mago di Oz e Gli Acrobati.

L’obiettivo è mettere in campo una formazione mirata per gli operatori e campagne di sensibilizzazione rivolte alla cittadinanza. A gennaio partiranno percorsi formativi per assistenti sociali, operatori dei servizi domiciliari e agenti di polizia municipale, figure che a vario titolo sono sentinelle sul territorio e possono venire in contatto con persone colpite dal demone del gioco.

«L’integrazione dei messaggi è fondamentale per mettere in guardia sui pericoli del gioco d’azzardo e informare le persone sui servizi di cura e aiuto disponibili», ricorda l’assessore ai Servizi sociali del Comune di Brescia, Marco Fenaroli.

PressGiochi