Newsletter

07 Luglio 2026 - 11:47

Video

Sfoglia l'ultimo numero

Ricevi il magazine

Press Giochi

Bravi (Reg. Umbria) a PressGiochi: «Sul distanziometro le Regioni sono unite. Serve un equilibrio tra salute e interessi erariali» Video

Prevenzione, distanziometro, rapporto con gli operatori e rischio di medicalizzazione. Sono questi alcuni dei temi affrontati da Angela Bravi, già coordinatrice del Gruppo interregionale tecnico sulle dipendenze, a margine del

07 Luglio 2026

Share the post "Bravi (Reg. Umbria) a PressGiochi: «Sul distanziometro le Regioni sono unite. Serve un equilibrio tra salute e interessi erariali» Video"

Stampa pagina

Prevenzione, distanziometro, rapporto con gli operatori e rischio di medicalizzazione. Sono questi alcuni dei temi affrontati da Angela Bravi, già coordinatrice del Gruppo interregionale tecnico sulle dipendenze, a margine del convegno “Tutti in gioco” promosso da Regione Lombardia. Nell’intervista rilasciata a PressGiochi, Bravi ha fatto il punto sul confronto tra Regioni e Governo in vista del riordino del gioco fisico, ribadendo la centralità della tutela della salute pubblica e della prevenzione come principi guida delle politiche regionali.

Bravi ha spiegato che, dal punto di vista tecnico, trovare un’intesa tra Regioni non è stato particolarmente difficile perché tutte condividono elementi di fondo, a partire dal distanziometro dai luoghi sensibili: «Ogni Regione ha calibrato metri e luoghi in modo leggermente diverso, ma il principio è comune e irrinunciabile».

Secondo Bravi, il gioco fisico non è scomparso con l’avvento dell’online: dopo il calo Covid è tornato a crescere, anche se a ritmi inferiori rispetto al digitale. Le due forme di gioco risultano spesso complementari. Per questo le Regioni ritengono importante mantenere strumenti di contenimento dell’offerta fisica.

Sul rapporto con gli operatori del settore, Bravi ha riconosciuto l’esistenza di interessi pubblici differenti, a volte potenzialmente contrastanti, come avviene per altri prodotti che possono generare dipendenza o rischi per la salute. «La salute deve rimanere una priorità. Questo non esclude un dialogo, ma richiede consapevolezza dei diversi obiettivi in campo».

Ha poi risposto sul tema medicalizzazione, citando l’esperienza ligure: «Si tratta di evitare di medicalizzare precocemente situazioni di rischio, soprattutto tra i giovani, privilegiando approcci di aggancio non stigmatizzanti». Sulla comunicazione ha sottolineato la necessità di chiamare le cose con il loro nome («azzardo» e non solo «gioco responsabile») senza però criminalizzare il gioco occasionale: «Occasionale non è pericoloso, ma certi comportamenti ripetuti sì. E quando si sviluppa un problema, la vergogna non deve impedire di chiedere aiuto».

Un contributo che rafforza la posizione delle Regioni a difesa di spazi di autonomia e di misure di prevenzione ambientale efficaci, in attesa delle scelte definitive del Governo nazionale.

PressGiochi

banner articolo interno
Leggi anche

Pubblicata in Gazzetta ufficiale la raccomandazione UE sulla verifica d’età per le piattaforme

Data room As.tro: il settantaduesimo bollettino sulle ludopatie

Saponaro (Emilia-Romagna) a PressGiochi: «Il distanziometro funziona e la comunicazione deve parlare a tutti senza stigmatizzare» Video

Claudio Bianchella (Astro) a PressGiochi: «Contro il gioco patologico, gli operatori non sono sull’altra barricata. Serve vera sinergia con istituzioni e forze di polizia» Video

Gioco d’azzardo, Bertolaso: “Serve un grande lavoro di prevenzione e informazione”

USA, l’indice AGEM registra un incremento dell’8,2% a giugno

Gioco online illegale in Europa: nel 2025 persi 22,9 miliardi di euro di entrate fiscali

Biagio Zanfardino, Campania: “Capillarità e reti integrate in un territorio difficile”

La voce della filiera del gioco lecito: Emmanuele Cangianelli (EGP FIPE) e Claudio Bianchella (Astro)

Emilia-Romagna, Saponaro: “La legge sul distanziamento ha ridotto l’offerta di gioco problematica”

Tutti in gioco. Lombardia al centro del confronto sul futuro del contrasto al GAP

Giochi e fisco: tra gennaio e maggio, entrate dai giochi a 3 mld di euro

slotmachineweb.com
bonusradar
PressGiochi

CALENDARIO EVENTI

Iscriviti alla newsletter







    Acconsento al trattamento dei dati personali. Informativa Privacy

    Iscriviti alla Newsletter