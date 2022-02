Brasile. Storica approvazione della regolamentazione del gioco d’azzardo

Giovedì 24 febbraio 2022 passerà alla storia come il giorno in cui il Brasile ha finalmente approvato un regolamento sul gioco d’azzardo. Nelle ultime ore la Camera dei Deputati ha votato il disegno di legge 442/91 con 246 voti favorevoli, 202 contrari e 2 astenuti.

Il risultato consentirà alla più grande nazione del Sud America di implementare un quadro normativo federale sul gioco d’azzardo, che dovrebbe competere con i più grandi mercati globali. Arthur Lira, presidente della Camera, ha affermato pochi istanti prima del voto che la legalizzazione era una “questione controversa” che doveva ancora essere affrontata. I deputati a favore del regolamento hanno chiarito che il gioco d’azzardo in Brasile esiste già e che questo progetto stabilisce solo le disposizioni necessarie affinché lo Stato ne tragga vantaggio e metta in atto misure di protezione dei giocatori.

“L’obiettivo è prevenire e proteggere i giocatori”, ha affermato Felipe Carreras, il vice che ha redatto il disegno di legge. “Il regolamento consentirà allo Stato di riscuotere più tasse attraverso lo sfruttamento di giochi e scommesse e garantirà maggiori risorse per l’attuazione e lo sviluppo delle politiche sociali pubbliche degli Stati e dei comuni, rafforzando il nostro federalismo fiscale”.

Nonostante i tentativi del presidente Jair Bolsonaro, che ha assicurato più volte che porrà il veto a qualsiasi regolamento, e il tentativo del vice Sóstenes Cavalcante di eliminare il progetto, il voto ravvicinato è culminato in una risposta positiva per l’industria, che ha lottato per la sua legalità per più di 30 anni.

Per facilitare il percorso di approvazione, Carreras ha accettato la creazione di un organismo di regolamentazione che risponderà al Ministero dell’Economia e che sarà incaricato di autorizzare le attività di gioco. Secondo le modifiche, le licenze dei casinò verranno concesse attraverso un processo in cui i maggiori investimenti avranno la priorità. Allo stesso gruppo economico sarà vietato ottenere più di una licenza per entità federale e più di cinque licenze nel paese. D’altra parte, ci sarà un limite di una licenza per stato con un massimo di 15 milioni di abitanti, due licenze per gli stati con 15-25 milioni di abitanti e tre licenze per quelli con più di 25 milioni, anche se Pará e Amazonas avranno altri eccezioni.

Il regolamento prevede la realizzazione di un software gestionale denominato “Audit and Control System”” (SAC), che il Ministero dell’Economia potrà utilizzare per monitorare le scommesse e i pagamenti dei premi. Questo software deve avere un sistema cashless per evitare l’uso di monete e banconote in macchine da gioco e tavoli. Inoltre, i giocatori devono essere identificati con un documento nazionale dal Brasile, mentre gli stranieri avranno bisogno di un passaporto. Carreras ritiene che la legalizzazione potrebbe portare a 3,9 miliardi di dollari di tasse annuali, generare oltre 200.000 posti di lavoro in tutto il Brasile. Ci sarà un “Tasso di ispezione del gioco” (Tafija) di $ 120.000 per dominio con licenza ogni trimestre per i casinò, mentre gli operatori di gioco online saranno soggetti a una tassa di $ 60.000 e bingo e jogo do bicho (giochi istantanei) a una tassa di $ 4000. La proposta prevede un Cide-Jogos del 17% per tutte le modalità ed esenta gli operatori di giochi e scommesse dalle tasse già in vigore, come ISS, PIS/PASEP, e Cofins, IRPJ e CSLL. Il testo del disegno di legge afferma inoltre che delle risorse ottenute, il 16% andrà al Fondo di partecipazione statale (FPE), il 16% al Fondo di partecipazione municipale (FPM), il 12% all’Istituto brasiliano del turismo (Embratur) e il 10% ai programmi sportivi. Inoltre, il 6% sarà destinato alla pubblica sicurezza, il 5% ad azioni di prevenzione dei disastri naturali, il 5% a ricostruire le aree colpite da calamità naturali, il 4% alla sanità pubblica, il 4% a programmi legati al gioco d’azzardo, il 4% a quello nazionale Fondo per l’Infanzia, il 4% per finanziare i programmi di difesa degli animali e il 4% per il Fondo per il finanziamento degli studenti. Infine, l’imposta sul reddito sarà imposta sui premi dei giocatori fissati a un’aliquota del 20% delle vincite nette. L’addebito sarà trattenuto dall'”entità operativa” e sarà esentato su premi/vincite che non raggiungono un profitto netto di $ 2000.

