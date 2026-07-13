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Brasile, stop alla pubblicità alle scommesse negli spazi pubblici a Rio de Janeiro

Il municipio di Rio de Janeiro ha deciso di vietare la pubblicità delle piattaforme di scommesse sportive e dei giochi online negli spazi pubblici della città e in tutti i

13 Luglio 2026

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Il municipio di Rio de Janeiro ha deciso di vietare la pubblicità delle piattaforme di scommesse sportive e dei giochi online negli spazi pubblici della città e in tutti i luoghi privati in cui l’attività pubblicitaria dipende da autorizzazioni, concessioni o licenze municipali.

Il provvedimento interessa cartelloni pubblicitari, arredo urbano e qualsiasi altro supporto promozionale sottoposto al controllo dell’amministrazione comunale. In caso di violazione, le autorità potranno disporre la rimozione immediata delle pubblicità non conformi.

La misura punta a limitare l’esposizione della popolazione ai messaggi promozionali delle società di betting, con un’attenzione particolare alla tutela dei minori.

Il divieto si estenderà anche ai contratti, alle concessioni e agli eventi patrocinati, organizzati o autorizzati dal Comune, rafforzando così il controllo sulla presenza del settore del gioco nella comunicazione istituzionale e negli spazi cittadini.

La decisione dell’amministrazione municipale arriva pochi giorni dopo l’intervento del governo federale brasiliano, che ha introdotto nuove regole per la pubblicità delle piattaforme di scommesse online. Le nuove disposizioni prevedono l’obbligo di inserire avvertenze sui rischi di dipendenza e sulle possibili perdite economiche, il divieto di presentare le scommesse come una forma di investimento e il divieto, durante le trasmissioni sportive, di suggerire puntate specifiche agli spettatori.

Con questa iniziativa, Rio de Janeiro si inserisce in un più ampio percorso di regolamentazione del settore del gioco online volto a ridurre l’impatto della pubblicità sul pubblico e a promuovere una maggiore tutela delle fasce più vulnerabili della popolazione.

 

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