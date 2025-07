Brasile: SPA e Digital Council siglano accordo per combattere l’illegalità nel mercato delle scommesse

Il Ministero delle Finanze del Brasile, attraverso la Segreteria di Premi e Scommesse (SPA), e il Consiglio digitale del Brasile ha firmato un accordo di cooperazione per migliorare la sicurezza e la conformità del mercato delle scommesse nell’ambiente internet, in particolare nelle reti sociali.

Il Digital Council of Brazil è un’associazione brasiliana fondata nel 2019 che riunisce otto delle principali aziende tecnologiche del paese, come Google, Meta, TikTok, Kwai e Amazon.

L’accordo è uno strumento di azione cooperativa per prevenire, individuare e rimuovere i contenuti collegati a scommesse in conflitto con la legislazione nazionale. Uno dei punti è la creazione di canali di comunicazione bilaterali tra SPA e piattaforme digitali in modo che le notifiche dell’esistenza di contenuti che violano la legislazione e la sua eventuale rimozione possono essere fatte in modo organizzato e più veloce. L’accordo mira anche a garantire una maggiore efficacia nel rispetto, in un ambiente digitale, della legislazione sulla protezione dei minori.

“Questo accordo è molto importante per la regolamentazione del mercato delle scommesse a quota fissa in Brasile. Da quando il Segretariato di Premi e Scommesse ha iniziato la sua attività, abbiamo intensificato le azioni in questo collegamento intrecciato con il digitale. Con questo, concludiamo che un accordo come questo sarebbe molto auspicabile”, ha detto MF Premio e scommesse Segretario Regis Dudena.

La stipulazione dell’accordo ha richiesto il coinvolgimento di tutti i settori della SPA, per affrontare una delle sue principali sfide per raggiungere la protezione dei giocatori d’azzardo e l’economia popolare: la lotta contro i siti di gioco illegali, così come la pubblicità che svolgono.

PressGiochi