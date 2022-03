Brasile, si prospettano tempi lunghi per l’approvazione definitiva della legge sul gioco d’azzardo

Sebbene il quadro normativo sul gioco d’azzardo brasiliano sia già stato approvato dai deputati e sia arrivato al Senato per essere ufficializzato, non sarà una priorità per la Camera alta

Sebbene il quadro normativo sul gioco d’azzardo brasiliano sia già stato approvato dai deputati e sia arrivato al Senato per essere ufficializzato, non sarà una priorità per la Camera alta e potrebbe non essere affrontato prima della fine del 2022.

Il presidente del Senato, Rodrigo Pacheco, ha affermato in una nota che la proposta seguirà le normali procedure della Camera, ma molti parlamentari affermano che il progetto necessita di più discussioni e non farà un rapido passaggio al Senato. Il progetto è stato apertamente respinto dal presidente Jair Bolsonaro ma non presenta uno scenario di chiara opposizione contro il governo. Attualmente non c’è consenso sul disegno di legge tra i sostenitori di Bolsonaro, né tra i critici dell’attuale governo.

Il leader del PSD al Senato, Nelsinho Trad, ha dichiarato: “La questione richiede un dibattito ampio e approfondito e ci dedicheremo allo studio del progetto all’interno del PSD”. Il senatore Paulo Paim (PT-RS), che si oppone al governo Bolsonaro, ha affermato che il PT non ha ancora deliberato sulla questione. Ha detto: “Penso che sia molto difficile. E penso che se votiamo quest’anno, tutti perderanno. Questo argomento merita più discussione”.

Il senatore Esperidião Amin, il cui partito costituisce la base parlamentare di Bolsonaro, ha affermato di “non aver simpatia” per la proposta. Ha detto: “Non considero questo progetto una priorità. Quindi non ci ho nemmeno prestato attenzione”. Il senatore Izalci Lucas ha dichiarato: “Non è il momento di approvare un progetto con questi contenuti. È tempo di combattere la pandemia e di discutere le elezioni”.

Coloro che hanno una posizione radicalmente contraria al progetto sono i membri del caucus evangelico, che si preparano a combattere in Senato quando sarà il momento di affrontare il disegno di legge. “Il caucus evangelico è unito attorno a questa battaglia”, ha detto un deputato religioso.

PowerData ha condotto un sondaggio su 3.000 persone per ottenere una panoramica dell’opinione dei brasiliani sulla proposta di regolamentare i casinò, il bingo e i giochi online. I risultati sono stati pari, con il 48% contrario e il 43% favorevole.

PressGiochi