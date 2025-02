Brasile. Si aprono le porte di SBC Summit Rio

L’evento SBC Summit Rio apre oggi, con un’affluenza prevista di oltre 15.000 partecipanti presso il centro congressi Riocentro, segnando un aumento del 275% rispetto all’edizione del 2024.

Dal 25 al 27 febbraio, l’evento riunirà i principali rappresentanti di operatori globali e regionali, affiliati, influencer, fornitori, regolatori, enti governativi e media in uno spazio di 70.000 m². Secondo gli organizzatori, questa sarà la prima occasione in presenza per esplorare le ultime novità e strategie nel nuovo mercato brasiliano, regolamentato dal 1° gennaio 2025. Uno degli obiettivi principali sarà fornire alle aziende le conoscenze necessarie per entrare e crescere con successo in Brasile, rispettando le normative vigenti.

Rasmus Sojmark, CEO e fondatore di SBC, ha dichiarato: “Per motivi noti a tutti, il Brasile è il tema centrale dell’industria in questo momento. Essendo il primo evento nel Paese dalla regolamentazione, abbiamo costruito l’agenda per offrire approfondimenti concreti e pratici, sia per chi desidera entrare nel mercato sia per chi ha già mosso i primi passi”. Sojmark ha aggiunto: “L’obiettivo è aiutare tutti a sfruttare al massimo le opportunità, garantendo al contempo la piena conformità normativa.”

Gli organizzatori del SBC Summit Rio hanno annunciato il lancio di un’app desktop e mobile, SBC Connect, per migliorare l’esperienza dei partecipanti. L’app permetterà di pianificare incontri, effettuare ricerche avanzate tra gli iscritti, ottenere badge digitali, consultare la mappa espositiva, visualizzare il programma completo e ricevere notifiche in tempo reale.

L’evento offrirà inoltre un ricco programma di conferenze, con approfondimenti sui temi più rilevanti come leadership, pagamenti e tecnologia finanziaria, membership, protezione dei giocatori, regolamentazione e conformità.

Atteso all’evento la leggenda del calcio brasiliano Bebeto e Carolina Yumi, sottosegretaria per Premi e Giochi del Ministero delle Finanze, e il senatore Irajá Abreu.

Tra i relatori ci saranno anche esperti brasiliani del settore, come Arthur Silva (CEO di Alfa Entertainment), Alex Fonseca (CEO di Superbet), Amilton Noble (CEO di HEBARA), Fellipe Fraga (General Manager di EstrelaBet), Fernando Garita (CEO di Betsul), Ícaro Quinteiro (Direttore Operations e Marketing di Esporte Da Sorte) e Marcos Sabiá (CEO di Galera.bet).

L’evento si concluderà con INFINITY RIO, la più grande festa del settore in Brasile, che si terrà presso l’anfiteatro del Riocentro e vedrà la partecipazione di artisti di fama mondiale come Afrojack e il duo brasiliano DubDogz.

PressGiochi