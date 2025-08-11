Newsletter

12 Agosto 2025 - 01:44

Video

Sfoglia l'ultimo numero

Ricevi il magazine

Press Giochi

Brasile, nuovo DDL per innalzare a 21 anni l’età minima per giocare

Il senatore brasiliano Humberto Costa ha presentato un disegno di legge al Senato che aumenterebbe l’età minima legale per scommettere da 18 a 21 anni e imporrebbe nuovi limiti ai

11 Agosto 2025

Share the post "Brasile, nuovo DDL per innalzare a 21 anni l’età minima per giocare"

Print Friendly, PDF & Email

Il senatore brasiliano Humberto Costa ha presentato un disegno di legge al Senato che aumenterebbe l’età minima legale per scommettere da 18 a 21 anni e imporrebbe nuovi limiti ai depositi dei giocatori.

L’obiettivo è proteggere i consumatori più giovani e vulnerabili, negando loro l’accesso alle piattaforme di gioco, che secondo il senatore Costa potrebbero causare danni e dipendenza. Il disegno di legge 3754/2025 riconosce infatti che i giovani sono più suscettibili a influenze che possono generare cattive abitudini per tutta la vita.

Il DDL, inoltre, consentirebbe ai giocatori di depositare non più dell’equivalente di un salario minimo mensile ogni mese. Il Ministero delle Finanze avrebbe il potere di stabilire soglie aggiuntive di spesa giornaliera e settimanale.

Tuttavia, il disegno di legge non si limita alla questione dell’età minima e dei limiti di deposito ma affronta anche altri aspetti del mercato regolamentato. Il senatore Costa propone di limitare la pubblicità del gioco d’azzardo a determinate fasce orarie.

Le pubblicità sul gioco d’azzardo sarebbero vietate tra le 6:00 e le 22:00, e gli operatori del settore non potrebbero sponsorizzare eventi pubblici, come manifestazioni sportive, culturali, artistiche e festival, indipendentemente dal fatto che ricevano finanziamenti governativi.

Il senatore Costa sostiene che queste misure siano necessarie per mitigare gli effetti negativi di un settore del gioco online in rapida espansione.

Costa ha dichiarato, inoltre, di aver condotto ricerche approfondite – seguendo gli esempi dei mercati regolamentati europei – e propone anche di vietare le pubblicità rivolte ai minori di 21 anni. Secondo il parlamentare, c’è stato un forte aumento dei casi di gioco problematico, in gran parte riconducibile al lancio su larga scala del mercato avvenuto all’inizio dell’anno.

 

PressGiochi

banner articolo interno
Leggi anche

USA, New York: dalle scommesse sportive entrate lorde pari $155,8 mln a luglio

Alesse (ADM) al Riformista: “Nel primo semestre oscurati 721 siti di gioco illegale”

Brasile, nuovo DDL per innalzare a 21 anni l’età minima per giocare

StarCasinò accende agosto: in arrivo 4 nuove slot, capitanate dall’esclusiva Lock Breakers Goblin Bros

Marina Bay Sands rafforza il suo impegno nel sociale con una donazione di circa 500mila euro a Singapore

Continua il successo della saga Pirots: avventura intergalattica per i pennuti di Pirots 4

Octavian punta ai mercati globali con tecnologia, contenuti localizzati e un’offerta integrata

Le incertezze del giudice amministrativo in merito ai PVR

USA, l’indice AGEM registra un calo dello 0,7% a luglio

Arcireale (CT): chiuso per sette giorni un centro scommesse, era ritrovo di pregiudicati

Umbria: firmato accordo con Federsanità ANCI per rafforzare contrasto al GAP

Crotone: numerose irregolarità in una sala giochi, sanzioni di oltre 16 mila euro per il titolare

slotmachineweb.com
bonusradar
PressGiochi

CALENDARIO EVENTI

Iscriviti alla newsletter







    Acconsento al trattamento dei dati personali. Informativa Privacy