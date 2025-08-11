Brasile, nuovo DDL per innalzare a 21 anni l’età minima per giocare

Il senatore brasiliano Humberto Costa ha presentato un disegno di legge al Senato che aumenterebbe l’età minima legale per scommettere da 18 a 21 anni e imporrebbe nuovi limiti ai

Il senatore brasiliano Humberto Costa ha presentato un disegno di legge al Senato che aumenterebbe l’età minima legale per scommettere da 18 a 21 anni e imporrebbe nuovi limiti ai depositi dei giocatori.

L’obiettivo è proteggere i consumatori più giovani e vulnerabili, negando loro l’accesso alle piattaforme di gioco, che secondo il senatore Costa potrebbero causare danni e dipendenza. Il disegno di legge 3754/2025 riconosce infatti che i giovani sono più suscettibili a influenze che possono generare cattive abitudini per tutta la vita.

Il DDL, inoltre, consentirebbe ai giocatori di depositare non più dell’equivalente di un salario minimo mensile ogni mese. Il Ministero delle Finanze avrebbe il potere di stabilire soglie aggiuntive di spesa giornaliera e settimanale.

Tuttavia, il disegno di legge non si limita alla questione dell’età minima e dei limiti di deposito ma affronta anche altri aspetti del mercato regolamentato. Il senatore Costa propone di limitare la pubblicità del gioco d’azzardo a determinate fasce orarie.

Le pubblicità sul gioco d’azzardo sarebbero vietate tra le 6:00 e le 22:00, e gli operatori del settore non potrebbero sponsorizzare eventi pubblici, come manifestazioni sportive, culturali, artistiche e festival, indipendentemente dal fatto che ricevano finanziamenti governativi.

Il senatore Costa sostiene che queste misure siano necessarie per mitigare gli effetti negativi di un settore del gioco online in rapida espansione.

Costa ha dichiarato, inoltre, di aver condotto ricerche approfondite – seguendo gli esempi dei mercati regolamentati europei – e propone anche di vietare le pubblicità rivolte ai minori di 21 anni. Secondo il parlamentare, c’è stato un forte aumento dei casi di gioco problematico, in gran parte riconducibile al lancio su larga scala del mercato avvenuto all’inizio dell’anno.

PressGiochi