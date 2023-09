Brasile: la Camera approva la legge che fissa al 18% le tasse sulle scommesse

La Camera dei Deputati del Brasile ha approvato mercoledì 13 il disegno di legge sulla regolamentazione delle scommesse sportive – chiamate anche scommesse a quota fissa – con disposizioni per una nuova distribuzione delle entrate fiscali, pagamento di licenze, requisiti e restrizioni per gestire attività di scommesse sportive.

Il testo recepisce il Provvedimento Provvisorio 1182/23 (PM), che ha regolamentato la materia. Al termine di questo iter il testo approvato sarà trasmesso al Senato. Il testo approvato del disegno di legge 3626/23 sostenuto dal deputato Adolfo Viana è stato proposto dall’Esecutivo, e invece del 10% del reddito destinato alla previdenza sociale, come proposto in precedenza dal Primo Ministro, si manterrà il 2%. Altri destinatari dei fondi saranno l’istruzione (1,82%), lo sport (6,63%) e il turismo (5%). La legge 13.756/18, che ha legalizzato le scommesse a quota fissa, prevedeva che le aziende trattenessero il 95% dei ricavi lordi (al netto del pagamento dei premi e delle imposte sul reddito), mentre questo progetto di legge consente solo l’82%. Con questo l’imposta sul GGR, ovvero gli incassi lordi meno i premi pagati agli scommettitori, sarebbe pari al 18%.

Il costo per la licenza operativa è stato fissato a 6,1 milioni di dollari USA, l’autorizzazione governativa, che sarà concessa a coloro che soddisfano i requisiti. Il pagamento consente l’utilizzo di un canale elettronico (applicazione scommesse) a seguito dell’atto di autorizzazione e dovrà essere effettuato entro i 30 giorni successivi. L’autorizzazione operativa potrà, a discrezione del Ministero delle Finanze, avere una durata massima di tre anni e sarà su base personale, non negoziabile e non trasferibile. Se la persona giuridica autorizzata subisce una fusione o una modifica del controllo azionario, l’autorizzazione può essere rivista attraverso uno specifico processo amministrativo, garantendo la due diligence dell’autorizzazione in modo completo.

Per quanto riguarda la pubblicità commerciale, questa sarà vietata alle società prive di autorizzazione; a coloro che promuovono le vincite; oppure che presentano la scommessa come socialmente attraente o contengono dichiarazioni di personaggi e celebrità noti.

PressGiochi