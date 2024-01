Brasile, il Presidente Lula Da Silva firma la legge sulle scommesse sportive

L’International Betting Integrity Association (IBIA) ha accolto con favore l’approvazione della legislazione sulle scommesse sportive da parte del Brasile. Approvato da entrambe le Camere, dal Senato e dalla Camera dei Deputati, il disegno di legge PL3626/23 ha ricevuto sabato (30 dicembre) la firma del presidente Lula da Silva.

La nuova legge non solo introduce un quadro normativo per le scommesse sportive ma include anche la possibilità di giocare d’azzardo nei casinò online, un’aggiunta che era stata messa in dubbio a causa dell’opposizione di alcuni senatori e deputati appartenenti all’opposizione e al blocco evangelico.

Lula ha posto il veto su alcune parti del disegno di legge, inclusa l’esenzione fiscale per premi fino a 2.112 R$ (450 euro). I suoi veti dovranno ora essere esaminati dal Congresso Nazionale, che potrà mantenerli o annullarli.

La Camera dei deputati brasiliana ha approvato la legge sulle scommesse sportive del paese con 261 voti favorevoli e 120 contrari. Gli operatori di scommesse sportive in Brasile pagheranno un’aliquota fiscale del 12% e i premi dei giocatori saranno soggetti a un’imposta del 15%. Le licenze quinquennali che coprono fino a tre marchi costeranno 30 milioni di BRL (5,5 milioni di euro) e i licenziatari devono avere una presenza domiciliata nel Paese.

Il CEO dell’IBIA, Khalid Ali, ha affermato che il lancio delle scommesse sportive regolamentate in sudamerica favorirebbe gli sforzi contro le partite truccate affermando che questo è un momento storico per le scommesse sportive in Brasile ed è un importante passo avanti nella lotta contro le partite truccate. IBIA accoglie con favore l’adozione di specifiche disposizioni di legge sull’integrità delle scommesse, per le quali l’associazione si batte da quando sono iniziate le discussioni sulla regolamentazione delle scommesse sportive nel 2018 aggiungendo che un certo numero di operatori brasiliani focalizzati sul mercato hanno già aderito a IBIA e non vediamo l’ora di collaborare con altri operatori.



L’IBIA ha affermato che la sua rete per il monitoraggio e gli avvisi sulle scommesse sospette fornirà informazioni “accurate e dettagliate” sulle scommesse sportive brasiliane alle autorità di regolamentazione, alla polizia e agli organi di governo.

Ali ha aggiunto: “Ci impegniamo a lavorare a più stretto contatto e a condividere la nostra esperienza con le autorità brasiliane sul regolamento di attuazione sull’integrità, nonché con le forze dell’ordine e dello sport per individuare e sanzionare in modo più efficace le truffe e le frodi legate alle scommesse sportive. Aprendo il mercato agli operatori di scommesse sportive autorizzati, il Brasile sta inviando un messaggio molto importante ad altri mercati dell’America Latina sottolineando quanto un mercato regolamentato, dinamico e competitivo, con forti disposizioni di integrità, sia essenziale per la lotta contro le partite truccate legate alle scommesse sportive”.

PressGiochi