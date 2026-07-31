Brasile: il governo sostiene un ddl che prevede il divieto dei casinò online

Il governo brasiliano punta a vietare i casinò online attraverso una nuova proposta di legge attualmente all’esame della Camera dei Deputati. Il provvedimento, il Disegno di Legge n. 2.258/2026, è stato presentato dal deputato federale Paulo Pimenta (PT-RS) e prevede il divieto dei giochi da casinò online sul territorio nazionale.

L’Esecutivo del presidente Luiz Inácio Lula da Silva intende sostenere l’approvazione della proposta e avviare un confronto con deputati e senatori al termine della pausa parlamentare. L’obiettivo dichiarato è accelerare l’iter del testo e arrivare a un’approvazione prima del primo turno delle elezioni previste per il 4 ottobre 2026.

Secondo il governo, il provvedimento rientra in una strategia più ampia per contrastare gli effetti negativi del gioco online, in particolare il fenomeno legato alle slot digitali diventate note in Brasile con il nome di “jogo do tigrinho”. L’Esecutivo ritiene che queste piattaforme abbiano contribuito all’aumento dell’indebitamento di alcune famiglie brasiliane.

Il ddl si trova attualmente nella fase di valutazione da parte delle commissioni della Camera dei Deputati. Il suo eventuale avanzamento potrebbe aprire un nuovo confronto in Brasile sul futuro della regolamentazione del gioco online e sul rapporto tra tutela dei consumatori, interessi economici e dibattito politico.

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