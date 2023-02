Brasile. Il governo è pronto a regolamentare le scommesse sportive

L’assenza di regolamenti dal 2019 sta causando perdite annuali al paese fino a 1,55 miliardi di dollari USA. Di fronte al clamore generale e agli scandali riguardanti scommesse sportive, riciclaggio di denaro, evasione fiscale e partite truccate, il ministero delle Finanze ha confermato di essere in procinto di pubblicare un provvedimento provvisorio (PM) per regolamentare le scommesse sportive.

Dopo un vuoto di 4 anni, il governo regolerà le scommesse sportive in Brasile, ed è ben consapevole che l’assenza di regolamentazione ha comportato perdite annuali comprese tra R$ 6 miliardi e R$ 8 miliardi (US$ 1,16 e US$ 1,55 miliardi) dal 2019.

Sebbene l’attività di scommesse sia stata autorizzata nel paese dall’entrata in vigore della legge nº 13756, alla fine del 2018, il vuoto normativo dovuto all’assenza di un decreto attuativo ha, in pratica, trasformato il settore in un’attività senza regole da seguire. Il regolamento legalizzerà le scommesse sportive e porrà fine all’incertezza giuridica nel paese.

Il pacchetto prevede la pubblicazione di un Provvedimento Provvisorio (PM) e ordinanze, dettagliando tutti i requisiti per il funzionamento dei siti di scommesse nel Paese, con regole chiare stabilite in specifici atti normativi. La regolamentazione delle scommesse sportive richiederà che i siti di scommesse abbiano sede in Brasile per migliorare l’ispezione delle autorità di regolamentazione, la riscossione delle tasse e il dialogo con gli agenti impegnati nel settore, espressamente negli sforzi per frenare le scommesse destinate ad essere utilizzate per il riciclaggio di denaro.

José Francisco Manssur, consigliere speciale della Segreteria Esecutiva del Ministero delle Finanze, spiega che la regolamentazione della legge che si occupa dei siti di scommesse è in corso di ampia discussione con le più diverse istituzioni coinvolte. In altre parole, il dibattito ha già coinvolto, tra gli altri, il Ministero dello Sport, la Banca Centrale (che sovrintende alla rimessa dei fondi all’estero), la Polizia Federale, il Pubblico Ministero, la Confederazione Brasiliana di Calcio (CBF) il Comitato Olimpico Brasiliano (COB), società interessate a gestire il sistema di scommesse in Brasile, associazioni di scommesse e società di monitoraggio. Secondo Manssur, l’ispezione si baserà anche su soluzioni tecnologiche internazionali. Le scommesse sospettate di manipolazione saranno valutate dai siti e le competizioni potrebbero essere bloccate con l’obiettivo di frenare le frodi e prevenire i crimini.

