07 Ottobre 2025

Press Giochi

Brasile, IBJR: “L’aumento delle tasse espone il settore delle scommesse alla crescita del mercato nero”

L’Istituto Brasiliano per il Gioco Responsabile (IBJR), che riunisce le principali società di scommesse regolamentate dal Governo Federale, ritiene che il rapporto sulla MP 1.303 esponga non solo il settore,

06 Ottobre 2025

L’Istituto Brasiliano per il Gioco Responsabile (IBJR), che riunisce le principali società di scommesse regolamentate dal Governo Federale, ritiene che il rapporto sulla MP 1.303 esponga non solo il settore, ma anche gli scommettitori a crescenti rischi di migrazione verso operatori illegali.

Queste piattaforme, non rispettando le normative nazionali, non offrono garanzie di trasparenza, protezione contro le frodi o verifiche efficaci dell’età degli utenti, lasciando i minori vulnerabili—al contrario del mercato regolamentato, che applica il riconoscimento facciale e altri meccanismi previsti dalla legge.
In questo contesto, è fondamentale rafforzare la responsabilità delle piattaforme digitali, dei social network e dei motori di ricerca nella lotta contro l’illegalità, con lo stesso rigore già applicato ad altri contenuti illeciti.

Ciascuno degli operatori autorizzati ha versato R$30 milioni per una licenza quinquennale, per un totale di oltre R$5,6 miliardi già raccolti tra gennaio e agosto 2025, secondo quanto riportato dall’Agenzia delle Entrate Federale brasiliana, oltre ad aver strutturato le proprie attività secondo le regole definite nel dicembre 2024.

Modificare bruscamente la tassazione—aumentando l’aliquota sul fatturato lordo dal 12% al 18% appena otto mesi dopo l’inizio della regolamentazione—genera incertezza giuridica, minando la fiducia delle aziende che hanno investito nel Paese. Questa instabilità minaccia non solo la continuità delle operazioni, ma anche la credibilità dell’ambiente imprenditoriale in Brasile.

Per l’IBJR, aumentare il gettito fiscale e garantire la protezione degli scommettitori dipende anche dal rafforzamento del mercato formale e dalla lotta rigorosa all’illegalità, anche per ampliare la destinazione delle risorse alla previdenza sociale, alla sanità e alla Commissione Militare dello Sport.

In questo senso, l’associazione accoglie con favore l’inclusione di misure che bloccano le transazioni finanziarie da siti non autorizzati e riconosce i progressi come la decisione di Google di consentire la distribuzione di app di scommesse sul Play Store, un esempio che dovrebbe essere seguito da altre piattaforme. Sono azioni come queste che aprono la strada a un settore più trasparente, sicuro e sostenibile in Brasile.

 

PressGiochi

PressGiochi

