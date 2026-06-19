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Brasile e Spagna, ora è vietato sbagliare. Dopo l’esordio deludente, arriva la prima vittoria per entrambe su Sisal.it

Dopo un esordio complicato contro il Marocco, finito con un pareggio, il Brasile non può più sbagliare e deve immediatamente invertire la rotta nella seconda giornata del Mondiale. La squadra

19 Giugno 2026

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Dopo un esordio complicato contro il Marocco, finito con un pareggio, il Brasile non può più sbagliare e deve immediatamente invertire la rotta nella seconda giornata del Mondiale. La squadra di Ancelotti affronta l’Haiti, una di quelle squadre che sulla carta si considerano “cuscinetto” e non sembra esserci partita: per gli esperti di Sisal, pochissimi dubbi sul successo brasiliano, a 1,11, improbabile la vittoria degli haitiani – sconfitti anche all’esordio contro la Scozia e al primo Mondiale dopo oltre 50 anni di attesa – a 22 volte la posta, ma è difficile anche il pareggio, a 11. Vista la prestazione deludente contro il Marocco, Ancelotti potrebbe optare per diversi cambi, soprattutto davanti, dove Igor Thiago è stato tra i meno incisivi. Probabile chance per Matheus Cunha, in gol a 2,00, con il trio Vinícius Júnior, a 1,75, Raphinha, a 1,80 e Luiz Henrique a 2,25. Nel Gruppo C si affrontano poi la Scozia capolista e il Marocco, un match dove la nazionale maghrebina è nettamente favorita, a 1,70, contro il 5,50 scozzese e il 3,50 del pareggio.

Nel Gruppo F, Olanda – Svezia può essere già decisiva. Gli Orange cercano la prima vittoria dopo essere stati rimontati due volte dal Giappone nella partita d’esordio, Mondiale che invece è iniziato alla grande per la Svezia, che ha travolto la Tunisia per 5 a 1. La nazionale di Koeman non dovrebbe mancare l’appuntamento con la vittoria stavolta, a 1,75, si sale a 4,50 per il secondo successo svedese, il pareggio è a 3,75. Tanti gol nelle gare di esordio di entrambe fanno immaginare una sfida con tutte e due a segno, a 1,65, e con tante reti, con l’Over 2,50 a 1,72. Tra i risultati più sorprendenti della prima giornata di questo Mondiale, c’è stato il pareggio 0 a 0 della Spagna contro Capo Verde, un finale che nessuno si aspettava. La Roja, tra le favorite per la vittoria finale, non può permettersi un altro passo falso e il pronostico di Sisal parla chiarissimo: le Furie Rosse sono nettamente avanti, a 1,12 contro il 22 dei sauditi e il 10 del pareggio. La Spagna ha bisogno del talento di Lamine Yamal che, stavolta, potrebbe partire titolare e ha buone chance di segnare il suo primo gol a un Mondiale, ipotesi a 1,80.

A partire con il piede giusto è stata invece l’Argentina che ora punta a chiudere il discorso vittoria del girone nella sfida con l’Austria, con cui condivide il primato del Gruppo J. Scontro al vertice, dunque, con l’Albiceleste favorita a 1,57, la vittoria austriaca a 5,75 e il segno X a 4,00. Dopo la tripletta all’Algeria e il primo record mondiale raggiunto, Leo Messi avrà gli occhi puntati e, anche stavolta non dovrebbe deludere: la sua rete è a 2,00, a 6,00 l’ipotesi che segni almeno due gol. Nell’Austria, spicca Arnautovic, anche lui a sego nella prima gara del girone, marcatore per la seconda volta a 4,50.

 

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