Brasile: assegnate altre 21 licenze per le scommesse online

La Secretaria de Prêmios e Apostas (SPA), l’ente regolatore del gioco d’azzardo brasiliano, ha assegnato altre 21 licenze per le scommesse online, portando l’elenco dei titolari di licenza completa a 35.

Solo 14 società di scommesse brasiliane hanno ricevuto licenze complete dalla SPA prima del lancio del mercato delle scommesse legali il 1° gennaio, mentre ad altre 52 società sono state fornite licenze provvisorie in quanto gli operatori attendevano le approvazioni finali e le certificazioni tecniche da presentare alla SPA.

Le società con licenze provvisorie hanno potuto operare normalmente in Brasile per una finestra iniziale di 30 giorni che si è chiusa il 30 gennaio. Tale periodo potrebbe essere esteso per altri 30 giorni se le società ricevessero il supporto necessario dagli enti di certificazione, ma richiedessero comunque tempo aggiuntivo per soddisfare i requisiti normativi.

Le licenze hanno una validità di cinque anni, fino al 31 dicembre 2029. Ogni società ha versato una sovvenzione di 30 milioni di R$ (6 milioni di USD) per operare legalmente. La maggior parte di questi siti aveva ricevuto, nell’ottobre dell’anno scorso, l’autorizzazione temporanea per operare in Brasile, e ora l’autorizzazione è diventata definitiva. Le aziende devono rispettare determinati requisiti, come ad esempio l’utilizzo del dominio “.bet.br”. Il governo ritiene che la regolamentazione contribuirà a correggere i problemi strutturali e a ridurre rischi come il sovraindebitamento.

