Brasile, al via consultazione pubblica per definire nuove regole sulle licenze delle scommesse a quota fissa

La Segreteria per i Premi e le Scommesse (SPA) del Ministero delle Finanze brasiliano ha annunciato l’avvio di una consultazione pubblica volta a raccogliere contributi per la definizione delle nuove

La Segreteria per i Premi e le Scommesse (SPA) del Ministero delle Finanze brasiliano ha annunciato l’avvio di una consultazione pubblica volta a raccogliere contributi per la definizione delle nuove regole che disciplineranno il rilascio delle autorizzazioni necessarie per operare nel settore delle scommesse a quota fissa in Brasile.

L’iniziativa prevede un periodo di consultazione di 45 giorni a partire dal 27 luglio. Fino al 9 settembre, cittadini, imprese e tutti i soggetti interessati potranno inviare osservazioni e proposte attraverso il portale Brasil Participativo. I contributi raccolti serviranno come base per la predisposizione di un’ordinanza che stabilirà i requisiti e le condizioni per il rilascio delle nuove licenze destinate alle piattaforme di scommesse.

Come precisato nel documento la consultazione è aperta sia alle persone fisiche sia alle persone giuridiche, con l’obiettivo di coinvolgere il più ampio numero possibile di stakeholder nella definizione del nuovo quadro regolatorio.

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