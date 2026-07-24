Newsletter

24 Luglio 2026 - 16:53

Video

Sfoglia l'ultimo numero

Ricevi il magazine

Press Giochi

Brasile, al via consultazione pubblica per definire nuove regole sulle licenze delle scommesse a quota fissa

La Segreteria per i Premi e le Scommesse (SPA) del Ministero delle Finanze brasiliano ha annunciato l’avvio di una consultazione pubblica volta a raccogliere contributi per la definizione delle nuove

24 Luglio 2026

Share the post "Brasile, al via consultazione pubblica per definire nuove regole sulle licenze delle scommesse a quota fissa"

Stampa pagina

La Segreteria per i Premi e le Scommesse (SPA) del Ministero delle Finanze brasiliano ha annunciato l’avvio di una consultazione pubblica volta a raccogliere contributi per la definizione delle nuove regole che disciplineranno il rilascio delle autorizzazioni necessarie per operare nel settore delle scommesse a quota fissa in Brasile.

L’iniziativa prevede un periodo di consultazione di 45 giorni a partire dal 27 luglio. Fino al 9 settembre, cittadini, imprese e tutti i soggetti interessati potranno inviare osservazioni e proposte attraverso il portale Brasil Participativo. I contributi raccolti serviranno come base per la predisposizione di un’ordinanza che stabilirà i requisiti e le condizioni per il rilascio delle nuove licenze destinate alle piattaforme di scommesse.

Come precisato nel documento la consultazione è aperta sia alle persone fisiche sia alle persone giuridiche, con l’obiettivo di coinvolgere il più ampio numero possibile di stakeholder nella definizione del nuovo quadro regolatorio.

 

 

PressGiochi

banner articolo interno
Leggi anche

Astro replica al quotidiano La Guida Cuneo: “Dati inesatti che offrono una rappresentazione artificiosamente allarmistica del gioco lecito”

Indagine ISS, circa 340.000 studenti presentano comportamenti di gioco a rischio o problematico

Google aggiorna la Gambling and Games Policy: dal 26 agosto nuove regole per la certificazione degli operatori

Prossimo CT Italia, Pep Guardiola dice no. Su Sisal.it la prima scelta è Pirlo a 1,72 ma Conte guadagna posizioni

L’avventura continua su Betsson: arriva Pirots 5 di ELK Studios, il nuovo capitolo della saga che punta a ridefinire il gaming online

Crash game e app “Chicken Road”, interrogazione di FdI al Governo: richiesti controlli e verifiche

10&Lotto, doppio colpo nelle Marche: vinti 70mila euro

FIFA Integrity Task Force: “Nessuna scommessa sospetta nelle 104 partite del Mondiale 2026”

Lotto, Marche protagoniste: a Fano (PU) centrati 47.500 euro

DL Sport, il M5S presenta un odg: “Stop alla pubblicità al gioco d’azzardo negli impianti sportivi”

SBC Summit e Affiliate Leaders Summit: formazione professionale con accreditamento CPD

Giochi pubblici, Pedrizzi: “Siamo al guado: senza risolvere la questione territoriale la riforma rischia di fallire”

slotmachineweb.com
bonusradar
PressGiochi

CALENDARIO EVENTI

Iscriviti alla newsletter







    Acconsento al trattamento dei dati personali. Informativa Privacy

    Iscriviti alla Newsletter

    Per rimanere aggiornato sulle nostre ultime notizie iscriviti alla nostra newsletter