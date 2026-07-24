Brasile, al via consultazione pubblica per definire nuove regole sulle licenze delle scommesse a quota fissa

24 Luglio 2026 - 16:53
La Segreteria per i Premi e le Scommesse (SPA) del Ministero delle Finanze brasiliano ha annunciato l’avvio di una consultazione pubblica volta a raccogliere contributi per la definizione delle nuove
La Segreteria per i Premi e le Scommesse (SPA) del Ministero delle Finanze brasiliano ha annunciato l’avvio di una consultazione pubblica volta a raccogliere contributi per la definizione delle nuove regole che disciplineranno il rilascio delle autorizzazioni necessarie per operare nel settore delle scommesse a quota fissa in Brasile.
L’iniziativa prevede un periodo di consultazione di 45 giorni a partire dal 27 luglio. Fino al 9 settembre, cittadini, imprese e tutti i soggetti interessati potranno inviare osservazioni e proposte attraverso il portale Brasil Participativo. I contributi raccolti serviranno come base per la predisposizione di un’ordinanza che stabilirà i requisiti e le condizioni per il rilascio delle nuove licenze destinate alle piattaforme di scommesse.
Come precisato nel documento la consultazione è aperta sia alle persone fisiche sia alle persone giuridiche, con l’obiettivo di coinvolgere il più ampio numero possibile di stakeholder nella definizione del nuovo quadro regolatorio.
PressGiochi
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