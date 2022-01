Bpost vende Ubiway Retail ad un operatore di gioco

Bpost vende Ubiway Retail al Golden Palace GroupIl principale operatore postale belga Belgian Post Group (Bpost) ha stipulato un accordo con il Golden Palace Group, attivo su tuitti i fronti del gaming, per la vendita dei marchi Press Shop, Hubiz, Ubi e Relay gestiti da Ubiway Retail.

Come dichiarato dall’azienda, le attività della rete di Ubiway Retail (circa 170 shops di rivendita di giornali, tabacchi e altri beni) non erano più al centro della strategia di Bpost, in quanto il gruppo si sta concentrando sulla sua trasformazione in un operatore logistico di e-commerce internazionale.

La chiusura della transazione dovrebbe avvenire entro la fine di febbraio.

L’operazione è stata criticata dal governo. Il commissario Pedro Facon, già direttore generale dell’FPS Public Health, ha sottolineato in un tweet i pericoli della dipendenza dal gioco. Anche il ministro fiammingo della Gioventù Benjamin Dalle (CD&V) ha delle riserve e non pensa che sia una buona idea dare tanta diffusione al gioco d’azzardo, nella fase in cui si dovrebbe invece intensificale la prevenzione e il contrasto alle ludopatie, ha aggiunto il ministro delle Imprese pubbliche Petra De Sutter

La possibile reazione della politica è quello di rendere più rigidi i regolamenti che disciplinano le attività di gioco in questo genere di esercizi – che già vendono gratta e vinci e prodotti Lotto ed ora puntano forte sulle scommesse – ma di certo c’è anche il grande imbarazzo che, sebbene Bpost sia una società per azioni autonoma, nel suo consiglio di amministrazione figurano diversi rappresentanti del governo.

Pressgiochi