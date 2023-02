BPER Banca e Avviso Pubblico fanno tappa in Piemonte con “La Trappola dell’Azzardo”

Si è tenuta a Torino, presso la Sala 15° piano della Città metropolitana di Torino, un’ulteriore tappa de “La Trappola dell’Azzardo”, un progetto ideato da BPER Banca e Avviso Pubblico, al fine di prevenire il fenomeno del gioco d’azzardo patologico, sempre più diffuso tra le giovani generazioni.

Quello del capoluogo piemontese è il secondo di una serie di incontri gratuiti rivolti sia a studenti e personale scolastico, con focus dedicati su come arginare il fenomeno del gioco d’azzardo tra i minori, sia a tutta la cittadinanza con l’obiettivo di dare ancora più consapevolezza dei danni all’economia provocati dal gioco d’azzardo, soprattutto a causa del riciclaggio di denaro sporco e del rischio legato a fenomeni di usura.

Il progetto, che nei prossimi mesi coinvolgerà altre tre città italiane, da Nord a Sud del Paese, ha visto come relatori del mattino, con gli studenti e le studentesse del Liceo Classico Massimo D’Azeglio, Fabio Pellerano, Educatore professionale SerD Collegno, SerD ASLTO3, Servizio Spazio Altrove e autore di Azzardopatia e Tecno-equilibristi e Claudio Forleo, Responsabile Osservatorio Parlamentare di Avviso Pubblico.

Nel pomeriggio, presso la Sala 15° piano della Città metropolitana di Torino, si è svolto l’incontro rivolto a tutta la cittadinanza dal titolo “L’evoluzione della normativa e gli effetti sul territorio”. Giuseppe Aimi, responsabile della Direzione Territoriale Nord Ovest di BPER Banca, ha dichiarato: “BPER con questo progetto ha deciso di assumere anche un ruolo sociale all’interno di questo fenomeno. La nostra Banca vuole essere parte attiva nel porre l’attenzione sui rischi e pericoli del gioco patologico e già nel tempo ha attuato diverse azioni per tutelare i propri clienti e le loro famiglie, affiancandole con un’attività di sensibilizzazione e informazione. Anche qui in Piemonte il riscontro di adesioni e l’interesse verso l’argomento sono stati notevoli”.

Roberto Montà, Presidente di Avviso Pubblico, ha aggiunto: “Oggi viviamo un momento di crisi economica, innescata dalla pandemia e dal conflitto in Ucraina. Ed è in questi momenti che una consistente minoranza della popolazione si rivolge al gioco d’azzardo, perché poco informata o disperata e vede nell’azzardo un’illusoria via d’uscita ai propri problemi. È accaduto dopo il 2008 e sta accadendo oggi, come testimoniamo le stime del giocato sul 2022, con un incremento di almeno il 20% rispetto all’anno precedente. Un dato drammatico”. “Le Regioni e gli Enti locali, nella speranza e nell’auspicio che il governo centrale prenda in mano la questione e decida di ridurre l’offerta di gioco, devono proseguire nella loro opera di supplenza, senza tentennamenti. Ridurre l’offerta di gioco non è solo un auspicio per fronteggiare la dipendenza da gioco d’azzardo, ma anche un modo per tutelare gli operatori del gioco legale. Oggi la rete di vendita è troppo estesa e facilmente infiltrabile – come dimostrano le decine di inchieste della magistratura -. Va messo mano al settore e va fatto con criterio, ascoltando le parti in causa ma avendo sempre come principale obiettivo tutelare la salute pubblica e la legalità”.

PressGiochi