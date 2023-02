BPER Banca e Avviso Pubblico: a Genova la terza tappa de “La Trappola dell’Azzardo”

Si svolgerà a Genova, giovedì 9 marzo, la terza tappa de “La Trappola dell’Azzardo”, un progetto ideato da BPER Banca e Avviso Pubblico, al fine di prevenire il gioco d’azzardo patologico, un fenomeno in continua espansione ed evoluzione, sempre più diffuso tra le giovani generazioni.

Quella di Genova, dopo Roma e Torino, è la terza di cinque tappe del progetto – che nei prossimi mesi coinvolgerà altre due città italiane: Napoli e Palermo – che prevede incontri gratuiti rivolti sia a studenti e personale scolastico, con focus dedicati su come arginare il fenomeno del gioco d’azzardo tra i minori, sia a tutta la cittadinanza, con l’obiettivo di dare ancora più consapevolezza dei danni all’economia provocati dal gioco d’azzardo, soprattutto a causa del riciclaggio di denaro sporco e del rischio legato a fenomeni di usura.

La giornata del 9 marzo prevederà due momenti formativi. Il primo incontro dedicato agli studenti e alle studentesse si svolgerà, dalle ore 11.30 alle ore 13.30, presso l’Auditorium Luigi Durand de la Penne dell’I.T.T.L. Nautico San Giorgio di Genova (in via Calata Darsena – Porto Antico), con la Dottoressa Paola Arnuzzo, Psicologa e psicoterapeuta Asl3 Genovese, Angelo Carta, educatore, associazione Comunità di San Benedetto al Porto e Mariarosa Lamanna, psicologa, Cooperativa sociale Ma.ris

Nel pomeriggio, dalle ore 18.00 alle ore 19.30, si svolgerà presso BPER Banca, Salone di Rappresentanza XV piano, in via Cassa di risparmio 15, l’incontro aperto a tutta la cittadinanza dal titolo “Scommettiamo che fa male? Come prevenire la dipendenza da gioco d’azzardo patologico”.

Dopo i saluti istituzionali del Vicepresidente di Avviso Pubblico, Emanuele Vitale e del Direttore Territoriale Liguria di BPER Banca, Luigi Zanti, interverranno:

Sonia Salvini, responsabile scientifico del piano regionale gioco d’azzardo di Alisa e membro dell’Osservatorio Nazionale sul Gioco;

Claudio Queirolo, psichiatra, referente dell’ASL 4 per il gioco d’azzardo patologico

Ina Maria Hinnenthal, direttrice SerD Asl3 Genovese e referente del progetto “Game over”

Il convegno sarà moderato dalla giornalista di Repubblica, Erica Manna.

