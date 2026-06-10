Boscaini (FI): “La dipendenza da gioco dovrebbe essere tema di discussione anche in Commissione salute”

“Da sindaco ho affrontato per la prima volta il tema del gioco d’azzardo. Abbiamo anche costituito sul territorio uno sportello per accogliere i soggetti dipendenti anche quelli dal gioco. Come

“Da sindaco ho affrontato per la prima volta il tema del gioco d’azzardo. Abbiamo anche costituito sul territorio uno sportello per accogliere i soggetti dipendenti anche quelli dal gioco.

Come detto prima, la dipendenza da gioco può rovinare una famiglia così come anche le altre dipendenze come quella dal fumo, dall’alcool o da droga. Dalla mia esperienza sul campo, credo sia importante al comunicazione: sono temi sempre molto nascosti ma in realtà se ne deve parlare nel modo corretto. Finché non toccano il fondo, i dipendenti non riescono a chiedere aiuto ed alzano quindi dei muri rifiutando ogni forma di aiuto.

Informandomi sul tema a livello parlamentare, ho scoperto che la questione delle dipendenze è gestita dal MEF. In Commissione salute della Camera non si è mai discusso questo tema. Un primo passo da compiere sarebbe proprio questo: far rientrare questo tema nell’agenda della Commissione salute.

Sulle limitazioni, mi trovo contraria. Quando ero sindaco, io stessa ho firmato ordinanze che limitavano il gioco a certe fasce orario ma ho sempre ritenuto necessario che dall’altra parte ci fossero le forze dell’ordine locali per sorvegliare la corretta attuazione di tali ordinanze.

Questi temi vanno affrontati indipendentemente dai colori politici, ma affrontati pensando al futuro delle persone ”.

Lo ha dichiarato l’Onorevole Paola Boscaini di Forza Italia durante il convegno promosso dal Forum delle Associazioni Familiari “Scommettere sul futuro (quello vero). Riscrivere le regole del gioco d’azzardo per rimettere le persone al centro delle scelte politiche”.

PressGiochi