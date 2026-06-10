Newsletter

10 Giugno 2026 - 13:26

Video

Sfoglia l'ultimo numero

Ricevi il magazine

Press Giochi

Boscaini (FI): “La dipendenza da gioco dovrebbe essere tema di discussione anche in Commissione salute”

“Da sindaco ho affrontato per la prima volta il tema del gioco d’azzardo. Abbiamo anche costituito sul territorio uno sportello per accogliere i soggetti dipendenti anche quelli dal gioco. Come

10 Giugno 2026

Share the post "Boscaini (FI): “La dipendenza da gioco dovrebbe essere tema di discussione anche in Commissione salute”"

Stampa pagina

“Da sindaco ho affrontato per la prima volta il tema del gioco d’azzardo. Abbiamo anche costituito sul territorio uno sportello per accogliere i soggetti dipendenti anche quelli dal gioco.

Come detto prima, la dipendenza da gioco può rovinare una famiglia così come anche le altre dipendenze come quella dal fumo, dall’alcool o da droga. Dalla mia esperienza sul campo, credo sia importante al comunicazione: sono temi sempre molto nascosti ma in realtà se ne deve parlare nel modo corretto. Finché non toccano il fondo, i dipendenti non riescono a chiedere aiuto ed alzano quindi dei muri rifiutando ogni forma di aiuto.

Informandomi sul tema a livello parlamentare, ho scoperto che la questione delle dipendenze è gestita dal MEF. In Commissione salute della Camera non si è mai discusso questo tema. Un primo passo da compiere sarebbe proprio questo: far rientrare questo tema nell’agenda della Commissione salute.

Sulle limitazioni, mi trovo contraria. Quando ero sindaco, io stessa ho firmato ordinanze che limitavano il gioco a certe fasce orario ma ho sempre ritenuto necessario che dall’altra parte ci fossero le forze dell’ordine locali per sorvegliare la corretta attuazione di tali ordinanze.

Questi temi vanno affrontati indipendentemente dai colori politici, ma affrontati pensando al futuro delle persone ”.

Lo ha dichiarato l’Onorevole Paola Boscaini di Forza Italia durante il convegno promosso dal Forum delle Associazioni Familiari “Scommettere sul futuro (quello vero). Riscrivere le regole del gioco d’azzardo per rimettere le persone al centro delle scelte politiche”.

 

PressGiochi

banner articolo interno
Leggi anche

Avviso Pubblico audita da AGCOM: divieto di pubblicità costantemente aggirato

Gioco legale, D’Angeli: “Serve una narrazione più chiara delle tutele introdotte a protezione dei giocatori”

Mondiale 2026, si comincia al leggendario Stadio Azteca di Città del Messico: padroni di casa in discesa con il Sudafrica, a 1,40 su Sisal.it

Quartini (M5S): “L’azzardo non è un gioco, è una questione che riguarda la salute milioni di persone”

Cavandoli (Lega): “La bozza di decreto di riordino della rete fisica è in revisione per definire aspetti legati alle distanze e ai luoghi sensibili”

Vaccari (PD): “Senza una riduzione dell’offerta di gioco ogni iniziativa rischia di essere inefficace”

“Scommettere sul futuro (quello vero)”: a Roma il convegno di Forum delle Associazioni Familiari

Gallino (Agcom): “L’85% dei prediction markets riguarda lo sport: il confine con le scommesse è sempre più sottile”

Sisal.it: realizzata online con una giocata di 1€, vincita Win For Life da 26.856,87€

Costa (Sogei): “Il modello italiano del gioco pubblico è un punto di riferimento per tracciabilità, sicurezza e qualità dei dati”

Betsson: al via il nuovo format sul Mondiale

Proroghe delle concessioni e rischio infrazione UE, Lollobrigida (ADM): “Senza il riordino del gioco fisico le gare restano bloccate”

slotmachineweb.com
PressGiochi

CALENDARIO EVENTI

Iscriviti alla newsletter







    Acconsento al trattamento dei dati personali. Informativa Privacy

    Iscriviti alla Newsletter