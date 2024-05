Borussia Dortmund-Real Madrid: Ancelotti insegue la Decimoquinta, Terzic un sogno. Quote e pronostici Netwin

La Liga si è chiusa domenica, la Bundesliga è già archiviata dal 18 maggio. Il Borussia Dortmund si aggrappa anche a questo piccolo vantaggio per rendere possibile l’impossibile: sconfiggere il Real Madrid, storicamente “a casa” in questa competizione, nella finale di Champions League che si giocherà sabato 1° giugno (h. 21) a Wembley. Di fronte due squadre dalla storia e dalla stagione diversa: il Real ha eliminato Bayern e City, i tedeschi hanno avuto la meglio sul PSG.

COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE ALLA PARTITA

Il Borussia Dortmund arriva a questa finale da assoluta outsider, dopo aver chiuso la Bundesliga al quinto posto con 63 punti. Terzic e i suoi hanno contribuito a consegnare il quinto slot alla Germania con un’annata da sogno in Europa: dopo aver sopravanzato PSG e Milan nel girone, ecco i successi contro PSV e Atletico Madrid prima di ripetersi contro i parigini.

Di fronte ci sarà quella che è la favorita d’obbligo della competizione, una squadra che ormai gioca la Champions League con la tranquillità di chi fa una passeggiata nel proprio giardino. Il Real Madrid, che ha vinto anche la Liga, ha eliminato Bayern e Man City. Questo basta per renderlo la squadra da battere, al netto delle 14 Champions conquistate.

IL PUNTO SUL BORUSSIA DORTMUND

Non si può dire che l’annata del Borussia Dortmund, tra i confini nazionali, sia stata da ricordare. Nell’arco della stagione il BVB, che inizialmente aveva un buon ritmo, è sprofondato fino a ritrovarsi nella zona-Europa League. Qui la dirigenza si è mossa per salvare la stagione, con quella che sembrava una mossa per esautorare il tecnico e preparare all’esonero. Terzic, ex dirigente e tifoso del club, si è visto cambiare lo staff: fuori due fedelissimi, dentro gli ex Nuri Sahin e Sven Bender come “tutor”.

Lo spogliatoio si è placato e il Borussia Dortmund ha chiuso quinto in Bundesliga, vivendo nel mentre un’annata storica in Europa. Dopo aver sopravanzato il PSG nel girone, i gialloneri hanno eliminato PSV e Atletico Madrid per poi ritrovare sulla propria strada i francesi: doppio 1-0 e accesso alla finale, che sarà anche l’ultima gara di Marco Reus nel club. Ora Terzic e i suoi giocheranno una finalissima che mancava da undici anni con un obiettivo: realizzare un sogno e vincere una Champions che manca dal 1996/97.

IL PUNTO SUL REAL MADRID

Il Real Madrid, di contro, ha dominato nella Liga e ha eliminato tutte le potenziali favorite “alternative” in Champions League. Le merengues, che hanno chiuso il campionato con 95 punti davanti a Barcellona (85) e Girona (81), hanno sfruttato al meglio la classe di Bellingham e la consacrazione definitiva di Vinicius Jr. e Rodrygo.

Due giocatori in crescita che fanno sorgere una questione: Mbappé, che arriverà a luglio, serve davvero al Real Madrid? L’acquisto è fatto, ma il dubbio permane e pone un’altra domanda: dove giocherà Kylian? Tutti se lo aspettano centravanti, con Bellingham a scalare da mezzala. Il Real, infatti, dovrà rinunciare a Kroos (ritiro) e Modric: entrambi dovrebbero giocare la loro ultima gara nel club proprio in questa finale.

PROBABILI FORMAZIONI

Carlo Ancelotti ha un solo dubbio di formazione da risolvere, che riguarda (a sorpresa) la porta: Lunin, che ha giocato tutto l’anno, o il rientrante Courtois che scalpita? A sensazione, toccherà all’ucraino, per il resto i titolarissimi: Carvajal e Mendy terzini, Rudiger e Nacho centrali, Camavinga con Kroos e Valverde in mezzo. Intoccabile l’attacco, con Bellingham falso nueve e il duo Vinicius Junior-Rodrygo.

Assetto tattico leggermente differente per il Borussia Dortmund, con Marco Reus alle spalle di Fullkrug in un 4-2-3-1. Sulle ali dovrebbero esserci Brandt e Sancho, con Emre Can e Sabitzer in mezzo. Difesa con Ryerson e Maatsen esterni (Bensebaini è out), i centrali saranno Schlotterbeck e Hummels. Intoccabile il portiere Kobel.

BORUSSIA DORTMUND (4-2-3-1) – Kobel; Ryerson, Hummels, Schlotterbeck, Maatsen; Emre Can, Sabitzer; Sancho, Reus, Brandt; Fullkrug.

REAL MADRID (4-3-1-2) – Lunin; Carvajal, Rudiger, Nacho, Mendy; Valverde, Kroos, Camavinga; Bellingham; Rodrygo, Vinicius Junior.

PRONOSTICO E CONSIGLI GIOCATA

Sono quattordici i precedenti tra il Borussia Dortmund e il Real Madrid, gli ultimi risalenti al 2017/18. I club si affrontarono nei gironi e vinsero due volte le merengues. Le sfide contro i blancos hanno premiato il BVB solo tre volte: una di queste risale al 2012/13 e alla storica semifinale (4-1) che traghettò Lewa e compagni verso la finale di Champions col Bayern.

I tipster di Netwin consigliano la vittoria del Real Madrid quotata 1.62, che potrebbe fare come il Manchester City un anno fa con l’Inter: far sfogare un’avversaria che giocherà sulle ali dell’entusiasmo e poi colpire al momento giusto. In alternativa consigliano anche un’Under 2.5 quotato 2.14.

PressGiochi