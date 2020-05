Borussia Dortmund-Bayern Monaco, una sfida che vale il titolo. Su Sisal Matchpoint avanti il Bayern, a 1.85.

Arriva il momento della verità in Bundesliga, con lo scontro al vertice tra Borussia Dortmund e Bayern Monaco. In un Iduna Park deserto si sfidano nel match scudetto i padroni di casa del Dortmund che, secondi in classifica, inseguono la capolista Bayern a 4 punti di distanza. I gialloneri vincono da 6 gare consecutive e, in particolare in casa, contano numeri impressionanti: 10 vittorie, 3 pareggi e 0 sconfitte in stagione. Sei vittorie di fila anche per i bavaresi e, se il rendimento del Dortmund in casa è di tutto rispetto, si può dire lo stesso per il Bayern in trasferta, con 29 punti su 42 a disposizione, record della Bundesliga. La sfida scudetto si presenta dunque combattutissima, ma il pronostico degli esperti di Sisal Matchpoint è più marcato: il Bayern è avanti a 1.85, il successo che riaprirebbe il discorso scudetto vale 3.60, il pareggio si gioca a 4.25. Anche gli scommettitori si schierano con il Bayern, il 55% ha scelto il segno 2 nel match, il 30% si schiera invece con i padroni di casa. Il big match scudetto è anche la sfida tra due grandi protagonisti del campionato tedesco: Halad contro Lewandoski. La rete del primo è a 2.50, più probabile quella del polacco, a 1.80. Occhio alla doppietta, a 10.00 quella di Haland, vale la metà la doppia firma di Lewandoski. Nella 28esima di Bundesliga si sfidano anche Bayer Leverkusen e Wolfsburg, con le Aspirine che puntano a confermare l’ottimo momento, dopo le due vittorie esterne di Brema e Monchengladbach. Vittoria in discesa per i padroni di casa che continuano a respirare aria di Champions League: il segno 1 vale 1.75 mentre gli ospiti sembrano avviarsi verso un’altra sconfitta dopo il passo falso con il Dortmund, il successo del Wolfsburg si gioca infatti a 4.25, il pareggio è a 4.00. D’accordo gli scommettitori, il 95% ha puntato sul segno 1 nel match. Reduce dalla sconfitta proprio contro il Leverkusen, il Borussia Monchengladbach vuole tornare alla vittoria nella gara con il Werder Brema, che invece nell’ultima giornata di campionato ha vinto contro il Friburgo riaccendendo le speranze salvezza. Il pronostico parla chiaro, gli ospiti conducono a 1.77, per la vittoria del Werder Brema si sale a 4.20, il pareggio è a 4.00. In campo anche Francoforte e Friburgo, male i padroni di casa che vengono da ben sei sconfitte di fila ma sono favoriti in questa sfida, a 2.00 contro il 3.50 del Friburgo che non se la passa meglio avendo vinto una sola partita nelle ultime cinque giornate. Il pareggio si gioca a 3.75. D’accordo con il pronostico il 72% degli scommettitori, che ha puntato sul ritorno alla vittoria del Francoforte.

