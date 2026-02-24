Newsletter

25 Febbraio 2026 - 06:48

Borrelli (AVS): “Riordino giochi, no a monopoli e megacolossi, va tutelata la PMI italiana”

Nel corso del convegno ospitato alla Camera dei Deputati sul futuro del settore giochi, l’on. Francesco Emilio Borrelli (Alleanza Verdi e Sinistra) ha espresso una posizione netta contro ipotesi di

24 Febbraio 2026

Nel corso del convegno ospitato alla Camera dei Deputati sul futuro del settore giochi, l’on. Francesco Emilio Borrelli (Alleanza Verdi e Sinistra) ha espresso una posizione netta contro ipotesi di concentrazione eccessiva del mercato, richiamando l’attenzione sulla necessità di garantire concorrenza e tutela delle piccole e medie imprese italiane.

“Ogni tipo di monopolio o duopolio ci vede contrari. Siamo contrari all’idea che soggetti con management esterni al nostro Paese possano controllare parti rilevanti della nostra economia: sarebbe un’operazione che consentirebbe forse di incassare subito, ma che nel tempo rischierebbe di farci perdere molto di più.

Il gioco deve essere posto in una reale condizione di concorrenza. Mi preoccupa uno scenario in cui dei megacolossi possano aumentare ulteriormente il loro controllo su questo settore.

Le aziende fanno bene a tutelare e difendere i propri interessi legittimi. Se riteniamo che la piccola e media impresa rappresenti la spina dorsale del comparto, allora deve essere concretamente tutelata.

Il legislatore ha il dovere di ragionare guardando al futuro, tra dieci o vent’anni, e non soltanto nell’immediato.”

PressGiochi

PressGiochi

