Borgo Virgilio, giocatore senza green pass. I gestori della sala giochi chiamano i CC

A Borgo Virgilio, un giocatore incallito è entrato, a tarda ora, in una sala giochi e c’è ostinatamente rimasto nonostante non fosse in possesso del green pass. I titolari della sala lo hanno invitato, più volte ad uscire, ma lui, un marocchino residente in paese, ha fatto orecchie da mercante. A quel punto i gestori della sala giochi hanno chiamato i carabinieri che, in modo deciso, hanno cacciato fuori dal locale l’extracomunitario, non prima d’averlo sanzionato di quattrocento euro. Soddisfatti i militari per la tempestiva decisione presa dai gestori della sala. Dopo tanti mesi di lockdown non hanno voluto rischiare la chiusura del locale. Si tratta, secondo i vertici dell’Arma, di una consapevolezza che si sta facendo sempre più strada tra i gestori dei locali pubblici che vogliono lavorare con tranquillità e nel pieno rispetto delle regole anti pandemia.

