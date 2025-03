Boomerang: Justin Browning-Smith si unisce come nuovo Product Director

Boomerang Digital, il fornitore di soluzioni di intrattenimento basate sulla tecnologia costruito da Andrew Ludlow e Air Dice ha annunciato la nomina di Justin Browning-Smith come Product Director, un ruolo appena creato.

Justin, la cui carriera nel settore è iniziata come Gaming Machine Manager con Scottish e Newcastle nel 1994 si unisce da Aspers Casino dove era direttore di Electronic Gaming.

Reporting al Chief Operating Officer Chris Wrigley Justin assumerà la responsabilità per la crescente suite di prodotti, servizi e innovazioni Boomerangs assicurando che il portafoglio ampliato sia completamente allineato e rappresenti la migliore consegna e valore per i nostri clienti.

Confermando la notizia che egli ha descritto come un’appuntamento di intenti’, l’amministratore delegato del Boomerang Group, Andrew Ludlow, ha dichiarato: “Sono personalmente e professionalmente lieto di poter annunciare che si tratta di una nomina Tier 1 per un ruolo che sarà fondamentale per la crescita di Boomerang e per il nostro impegno a superare costantemente le aspettative della nostra crescente base di clienti in ogni settore che ora forniamo.

Questo è un nuovo ruolo dinamico e la track record di Justin di fornire progetti di alto profilo, leader del settore tra cui Gala Touchpads per Gala Bingo, i canali di streaming Virtual Racing e il negozio del futuro per Ladbrokes e Coral, nonché l’ufficio scommesse di Aspers confermano il calibro dei talenti del settore che stiamo attirando”.

“Boomerang consiste nel distribuire le migliori tecnologie al fine di soddisfare i requisiti operativi specifici dei nostri clienti e Justin è idealmente qualificato per aiutarci a raggiungere questo obiettivo. Con l’eccezione di un periodo presso PwC, la sua intera carriera è stata nel settore del gioco d’azzardo terrestre, lavorando nei settori pub, scommesse, bingo, centro giochi per adulti e casinò”.

Justin Browning-Smith ha aggiunto: “Negli ultimi 15 anni mi sono concentrato sullo sviluppo dei prodotti e non vedo l’ora di continuare con la consegna di base con Boomerang, una società che è costruita sull’impresa e che ha l’innovazione nelle vene.

La cultura di Boomerang è sostenuta da una vera energia ed entusiasmo e sto godendo l’opportunità di lavorare a fianco di un team altamente talentuoso e, naturalmente, contribuendo alla visione convincente del futuro di Boomerang e ad una storia di successo”.

PressGiochi