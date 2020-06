Bolzano. Urzì (FdI): “E’ ora di riaprire i locali da gioco”

“Nel settore delle sale gioco in Alto Adige risultano impiegati più di seicento lavoratori, la quasi totalità in cassa integrazione dallo scorso marzo peraltro molti senza aver ancora incassato alcunché”.

E’ quanto afferma il consigliere provinciale di Bolzano Alessandro Urzì (Fratelli d’Italia) presentanto una interrogazione alla Giunta nella quale chiede di sapere per quale ragione non è stata presa ancora alcuna decisione riguardo alla riapertura dei locali da gioco in Alto Adige e quando si intende farlo. Il Consigliere ha chiesto alla Giunta anche se non si ritenga opportuno, a tutela dei lavoratori, prevedere la riapertura dei locali da gioco in provincia di Bolzano con tempistiche analoghe a quelle delle altre regioni italiane, la maggioranza delle quali hanno già consentito la ripartenza del settore.

L’esponente di Fratelli d’Italia sottolinea che l’andamento della situazione epidemiologica appare del tutto compatibile con la riapertura delle sale da gioco nel rispetto degli opportuni protocolli di sicurezza e che appare inspiegabile la ragione per cui l’Alto Adige che nelle scorse settimane si è contraddistinto per aver anticipato la fase 2 rispetto al resto del Paese per quanto riguarda il comparto delle attività di gioco intenda indossare la maglia nera.

PressGiochi