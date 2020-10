Bolzano. Kompatscher: “Adotteremo le regole per le sale giochi prese dal Governo e magari le inaspriremo”

«Oggi mi sono confrontato in videoconferenza con le Federazioni sportive e abbiamo concordato che intrapprenderemo la via indicata dal Dpcm. Dovremmo poi stilare delle regole aggiuntive per i cori e le bande musicali. Adotteremo le regole per le sale giochi prese dal Governo e magari le inaspriremo. Per quanto riguarda le altre attività abbiamo già varato le stesse regole contenute nel Dpcm».

Il governatore altoatesino Arno Kompatscher ha spiegato quale sarà la via altoatesina per l’applicazione delle misure anti-Covid nazionali a livello provinciale. «Siamo più severi nelle norme anti-contagio nazionali ad esempio per i bari: l’Italia chiude bar e ristoranti alle 24, noi chiudiamo i bar alle 23», ha detto Kompatscher.

