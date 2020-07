Bolzano: operatori del Bingo presentano esposto alla Corte dei Conti per danno erariale

La Provincia autonoma di Bolzano ha disposto la riapertura delle attività legate al gioco pubblico al 15 luglio a differenza di tutte le altre regioni che, seguendo le indicazione del DPCM dell’11 giugno, sono ripartite a metà giugno. Questo ha convinto una sala bingo, associata ad Ascob, a presentare un esposto alla Corte dei Conti di Bolzano nel quale si rappresenta una situazione di oggettiva disparità di trattamento per il gioco legale rispetto ad altre situazioni, trattamento non giustificato relativamente alla situazione del contagio evidenziando in particolare i dati relativi alla mancata raccolta legata al bingo e agli apparecchi nel periodo di chiusura.

