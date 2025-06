Bologna: slot accese fuori orario, sospesa licenza del locale per cinque giorni

Il Questore della Provincia di Bologna ha ordinato la sospensione, per giorni 5, delle autorizzazioni di un pubblico locale sito in via Stalingrado a Bologna, in quanto ha consentito l’esercizio

Il Questore della Provincia di Bologna ha ordinato la sospensione, per giorni 5, delle autorizzazioni di un pubblico locale sito in via Stalingrado a Bologna, in quanto ha consentito l’esercizio di gioco lecito d’azzardo senza però rispettare le dovute prescrizioni.

In particolare durante diversi servizi di prevenzione finalizzati al rispetto del regolamento per il contrasto delle patologie e delle problematiche legate al gioco d’azzardo e lecito, il personale della Divisione di Polizia Amministrativa e Sociale della Questura ha appurato che, in quattro specifiche occasioni accertate, il responsabile del locale non ha ottemperato al regolamento stabilito dall’Ordinanza Sindacale e ha consentito l’accensione e/o l’apertura degli apparecchi e congegno automatici “V.L.T.” oltre gli orari consentiti che normalmente sono dalle ore 10:00 alle ore 13:00 e dalle ore 17: alle ore 22.00.

Il proprietario dell’attività è stato già diffidato dalla Divisione PAS il 16 gennaio 2023 e il 17 aprile 2025 per gli stessi motivi.

Per quanto detto, il Questore di Bologna ha ritenuto necessario adottare il provvedimento in oggetto, di una durata pari a 5 giorni, al fine di tutelare interessi pubblici primari quali la salute e l’ordine pubblico.

