Bologna: slot accese fuori orario e altre irregolarità in un bar, ritirata la licenza

Si è resa necessaria un’intensa attività di vigilanza e di controllo, durata molti mesi, da parte di Carabinieri, Polizia di Stato e Polizia Locale per riuscire a raccogliere tutti gli elementi necessari per portare alla chiusura di un pubblico esercizio, sito nel territorio del Comune di Galliera che, pure essendo in possesso di regolari autorizzazioni di somministrazione e per i giochi leciti, operava spesso al di fuori della legalità.

Negli anni passati l’esercizio era già stato più volte oggetto di sospensione temporanea con provvedimento del Questore di Bologna, di cui l’ultimo, a novembre 2024, per ben 30 giorni. Dagli accertamenti svolti dalle Forze dell’Ordine, il bar risultava essere luogo di abituale ritrovo di soggetti pregiudicati e dediti ad attività illecite, tra cui spaccio e consumo di stupefacenti: numerose le occasioni, infatti, in cui all’interno del locale venivano rinvenuti e sequestrati stupefacenti e denunciate all’Autorità Giudiziaria persone per consumo.

Le Forze dell’Ordine venivano spesso chiamate ad intervenire, dai cittadini residenti nelle aree circostanti, disturbati dalla musica, proveniente dal locale, ad alto volume fino a tarda notte, da urla e schiamazzi degli avventori completamente ubriachi o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti. A volte, questi comportamenti degeneravano in liti, con minacce e atti violenti; si registra il ricovero in ospedale di uno dei coinvolti, che veniva colpito al viso con un boccale di vetro.

Per eludere e ostacolare i controlli di polizia, il titolare, che era stato anche più volte sanzionato per la violazione della ordinanza comunale in merito all’uso della slot machines in orari non consentiti, aveva perfino installato un sistema di videosorveglianza interno, le cui immagini erano visibili sia lui che agli avventori.

La Prefettura di Bologna, alla luce delle risultanze dell’importante lavoro svolto dalle Forze dell’Ordine, chiedeva quindi al Sindaco del Comune di Galliera di adottare il provvedimento di revoca delle licenze di somministrazione e gioco lecito e la conseguente chiusura dell’esercizio, che è stata effettuata da operatori dei Carabinieri, della Polizia di Stato e della Polizia Locale, ad evidenziare il prezioso lavoro di coordinamento e collaborazione con cui è stata condotta l’attività.

PressGiochi