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Bologna: partite di poker non autorizzate in un bar, sospesa la licenza del locale per sette giorni

Nella giornata di ieri il Questore della Provincia di Bologna ha disposto la sospensione per sette giorni di tutte le autorizzazioni relative ad un pubblico esercizio situato nel capoluogo emiliano.

28 Maggio 2026

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Nella giornata di ieri il Questore della Provincia di Bologna ha disposto la sospensione per sette giorni di tutte le autorizzazioni relative ad un pubblico esercizio situato nel capoluogo emiliano.

Il provvedimento è scaturito a seguito di un controllo amministrativo effettuato dal personale della Divisione Polizia Amministrativa e Sociale della Questura e della Polizia Locale di Bologna durante la notte tra il 23 e il 24 maggio scorso. All’interno del locale, è stata riscontrata la presenza di una sala, collocata in prossimità di un’uscita di sicurezza, destinata ad attività di giochi d’azzardo, in violazione delle normative del T.U.L.P.S..

In particolare, gli Agenti hanno individuato un tavolo adibito al gioco del poker con un croupier, fiches di vario valore e avventori intenti al gioco, oltre ad ulteriori tavoli dedicati ad altri giochi d’azzardo proibiti nei locali destinati ad esercizio pubblico, nonostante proprio all’interno del bar fosse affissa la tabella dei giochi vietati da disposizioni del Comune di Bologna.

La Questura ha ritenuto che tale irregolare gestione favorisce il radicamento di attività illecite e criminali mediante l’organizzazione di giochi e scommesse clandestine, oltre a comportare rischi di dipendenze patologiche per gli avventori. Data la gravità dei fatti e l’incuria nella gestione, non in grado di garantire la sicurezza dei frequentatori, il Questore della Provincia di Bologna ha disposto la sospensione in via d’urgenza di tutte le autorizzazioni, per la durata di 7 giorni dalla data di notifica del provvedimento.

 

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