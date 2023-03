Bologna: Consiglio approva l’appello per il riordino del gioco d’azzardo

Il Consiglio metropolitano della città di Bologna nella seduta dell’8 marzo 2023 ha approvato con 14 voti favorevoli (Centro sinistra, Uniti per l’alternativa e Rete Civica) e 2 astenuti (Alleanza Metropolitana) l’appello per il riordino del settore del gioco d’azzardo in Italia, proposto dal gruppo Centro sinistra – Bologna Metropolitana, con primo firmatario Franco Cima, e dal gruppo Uniti per l’Alternativa.

La richiesta di riordino del settore nasce dalla constatazione che “il volume economico del gioco d’azzardo in Italia risulta essere il primo in Europa e, se parametrato agli stipendi medi italiani, è primo al mondo per spesa in azzardo” riporta emiliaromagnanews24.it.

PressGiochi