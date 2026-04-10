Bollettino ADM: nel quarto trimestre del 2025 dai giochi 3,3 mld all’erario

Nel quarto trimestre 2025 l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha registrato dal settore dei giochi un gettito per l’erario di 3,3 miliardi di euro, dato in aumento del 43,58%

Nel quarto trimestre 2025 l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha registrato dal settore dei giochi un gettito per l’erario di 3,3 miliardi di euro, dato in aumento del 43,58% rispetto al terzo trimestre 2025, e del 11,33% rispetto allo stesso periodo 2024. Questo è un primo risultato che l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli riporta all’interno del Bollettino Statistico trimestrale pubblicato quest’oggi e realizzato grazie all’Ufficio Studi e Progetti Speciali che ha curato il coordinamento dei contributi delle Direzioni Centrali e Territoriali dell’Agenzia.

Da gennaio a dicembre 2025 sono 11,4 i miliardi che arrivano dai giochi all’erario. La raccolta nel quarto trimestre raggiunge i 47,2 mld, con un importo vinto dai giocatori di 40,8 mld. Sono stati spesi nel complesso dagli italiani in questo periodo 6,4 mld. Tale report espone i principali risultati conseguiti dall’Amministrazione nel corso del quarto trimestre del 2025, distinguendo i dati relativi a fiscalità e vigilanza dei settori core dell’Agenzia.

Per quanto riguarda il contributo all’erario dalle varie tipologie di giochi, il 54,8% arriva dagli apparecchi da intrattenimento (1,7 mld), il 28,4% (883,9 mln) da giochi numerici e lotterie, il 7,13% dalle scommesse (221,82 mln) e il 9,6% da altri giochi (300,7 mln).

Nel quarto trimestre 2025, sono stati controllati 5.893 esercizi e l’indice di presidio sul territorio si è attestato al 24,31%. Inoltre, sono stati inibiti 174 siti di gioco illegale.

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