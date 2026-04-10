Newsletter

10 Aprile 2026 - 16:01

Video

Sfoglia l'ultimo numero

Ricevi il magazine

Press Giochi

Bollettino ADM: nel quarto trimestre del 2025 dai giochi 3,3 mld all’erario

Nel quarto trimestre 2025 l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha registrato dal settore dei giochi un gettito per l’erario di 3,3 miliardi di euro, dato in aumento del 43,58%

10 Aprile 2026

Share the post "Bollettino ADM: nel quarto trimestre del 2025 dai giochi 3,3 mld all’erario"

Stampa pagina

Nel quarto trimestre 2025 l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha registrato dal settore dei giochi un gettito per l’erario di 3,3 miliardi di euro, dato in aumento del 43,58% rispetto al terzo trimestre 2025, e del 11,33% rispetto allo stesso periodo 2024. Questo è un primo risultato che l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli riporta all’interno del Bollettino Statistico trimestrale pubblicato quest’oggi e realizzato grazie all’Ufficio Studi e Progetti Speciali che ha curato il coordinamento dei contributi delle Direzioni Centrali e Territoriali dell’Agenzia.

Da gennaio a dicembre 2025 sono 11,4 i miliardi che arrivano dai giochi all’erario. La raccolta nel quarto trimestre raggiunge i 47,2 mld, con un importo vinto dai giocatori di 40,8 mld. Sono stati spesi nel complesso dagli italiani in questo periodo 6,4 mld. Tale report espone i principali risultati conseguiti dall’Amministrazione nel corso del quarto trimestre del 2025, distinguendo i dati relativi a fiscalità e vigilanza dei settori core dell’Agenzia.

 

Per quanto riguarda il contributo all’erario dalle varie tipologie di giochi, il 54,8% arriva dagli apparecchi da intrattenimento (1,7 mld), il 28,4% (883,9 mln) da giochi numerici e lotterie, il 7,13% dalle scommesse (221,82 mln) e il 9,6% da altri giochi (300,7 mln).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nel quarto trimestre 2025, sono stati controllati 5.893 esercizi e l’indice di presidio sul territorio si è attestato al 24,31%. Inoltre, sono stati inibiti 174 siti di gioco illegale.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PressGiochi

banner articolo interno
Leggi anche

Bollettino ADM: nel quarto trimestre del 2025 dai giochi 3,3 mld all’erario

Il Grande Fratello che vigila su gioco minorile e limiti di ricarica

Taranto: sequestrati 21 apparecchi da gioco e 7 responsabili segnalati alle autorità competenti

Lotteria Italia 2026, ADM avvia l’iniziativa “Disegniamo la fortuna con ADM”

Bingo, ADM pubblica l’elenco delle 181 sale attive al 31 dicembre 2025

ADM, confermato Mario Lollobrigida alla Direzione Giochi

ADM e GdF. Azione di contrasto al gioco illegale a Catania: scommesse illecite per 350.000 euro, sequestrati denaro contante e computer

Totocalcio, palinsesto del concorso n° 14 del 4 – 6 aprile 2026

L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli partecipa all’edizione 2026 del T2000 in tour a Catania

Senato, atto di indirizzo su obiettivi politica fiscale 2026-2028: stretta su evasione e lotta al gioco illegale

ENJOY ottiene l’approvazione ADM e punta al mercato italiano

ADM, Maria Rosaria Meola alla guida dell’Ufficio Bingo

slotmachineweb.com
bonusradar
PressGiochi

CALENDARIO EVENTI

Iscriviti alla newsletter







    Acconsento al trattamento dei dati personali. Informativa Privacy

    Iscriviti alla Newsletter