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Bollettino ADM: nel primo trimestre del 2026, dai giochi 2,6 mld di euro all’Erario

Nel primo trimestre 2026 l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) ha registrato dal settore dei giochi un gettito per l’erario di circa 2,6 miliardi di euro, dato leggermente in

21 Luglio 2026

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Nel primo trimestre 2026 l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) ha registrato dal settore dei giochi un gettito per l’erario di circa 2,6 miliardi di euro, dato leggermente in calo del 1,71% rispetto al quarto trimestre 2025, e in aumento del 1,78% rispetto allo stesso periodo 2025.

Questo è un primo risultato che l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli riporta all’interno del Bollettino Statistico trimestrale pubblicato oggi e realizzato grazie all’Ufficio Studi e Progetti Speciali che ha curato il coordinamento dei contributi delle Direzioni Centrali e Territoriali dell’Agenzia.

Tale report espone i principali risultati conseguiti dall’Amministrazione nel corso del primo trimestre del 2026, distinguendo i dati relativi a fiscalità e vigilanza dei settori core dell’Agenzia.

Per quanto riguarda il contributo all’erario dalle varie tipologie di giochi, il 46,2% arriva dagli apparecchi da intrattenimento (1,2 mld), il 34,3% (921,9 mln) da giochi numerici e lotterie, il 8,3% dalle scommesse (224,7 mln) e il 10,9% da altri giochi (294,1 mln).

 

 

Nel primo trimestre 2026, sono stati controllati 6.230 esercizi e l’indice di presidio sul territorio si è attestato al 6,61%%. Inoltre, sono stati inibiti 245 siti di gioco illegale.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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